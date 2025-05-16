Вчасно одумались: 4 українські актори, які жили й працювали в Росії, але повернулися

У минулому в Україні на головні ролі часто брали російських акторів, через що українські актори залишалися без роботи. Тож, аби бути популярними, багато з них змушені були їхати до Росії, щоб будувати кар'єру там. Серед таких акторів – чимало добре відомих облич.

Після початку повномасштабної війни дехто з них залишився в Росії, ігноруючи всі ті страждання й біди, які країна-агресор завдає Україні. Водночас є й ті, хто прийняв свідоме та гідне рішення: сьогодні вони працюють в Україні й відкрито говорять правду про війну. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про таких акторів.

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Любава Грешнова

Любава Грешнова – одна з тих акторок, які переїхали до Росії заради кар'єри. Вона оселилася в Москві у 2012 році. В одному з інтерв’ю Любава зазначила, що тоді все українське кіновиробництво було тісно пов'язане з російським, і вона виявилася заручницею обставин. Водночас акторка наголосила, що для неї це була лише робота.

Після початку повномасштабної війни Любава жодного дня не мовчала про свою позицію та війну в Україні. Нині вона активно займається волонтерською діяльністю та гастролює Україною і світом зі своїми виставами.

Катерина Кузнецова

Популярна українська акторка Катерина Кузнецова, яка зіграла головну роль у відомому серіалі "Кохання та полум'я", свого часу також працювала й будувала кар'єру в Росії. В інтерв'ю вона зізнавалася, що сприймала це лише як можливість професійного розвитку – нічого більше.

Згодом у неї зав’язалися стосунки з громадянином Росії. Шлюб завершився, однак пізніше акторка розпочала нові стосунки. Її теперішній наречений поділяє її позицію: він виїхав з Росії разом із Катериною, не вагаючись, адже ніколи не підтримував політику Путіна.

Нині Катерина Кузнецова живе в Україні, активно підтримує волонтерські ініціативи та відкрито говорить про війну, не приховуючи жодних подробиць. Ба більше, її остання кіноробота – "Кохання та полум'я" – стала черговим проривом в українському кінематографі. Стрічка розповідає про роботу працівників ДСНС, і, за словами акторки, вона давно мріяла про цю роль.

Сьогодні Кузнецова повністю підтримує Україну і проживає тут.

Міла Сивацька

Акторка провела в Росії три з половиною роки, де знімалася в комедійному серіалі "Гранд". Втім, після початку повномасштабної війни в Україні акторка публічно визнала свої помилки та зізналася, що шкодує про участь у російських проєктах, хоча й не заперечує свого минулого.

У розмові з журналісткою Аліною Доротюк вона зізналася, що тоді думала лише про кар'єру та діяла неусвідомлено. Втім, події після 24 лютого 2022 року змусили її переосмислити власні вчинки та пріоритети.

Валерія Ходос

Акторка Валерія Ходос пояснила, що після 2014 року продовжувала працювати в Росії через інфантильну позицію – на той момент вона ставила кар'єру вище за патріотизм.

Вона також зізналася, що тривалий час майже не цікавилася подіями в Україні. Ходос визнає, що це була помилка, однак називає такий вибір частиною власного життєвого шляху.