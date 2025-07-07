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7 липня, 17:27
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Обрали свідому позицію: 5 українських акторів, які побудували кар'єру в Росії, але повернулись

Ольга Паньків
Основні тези
  • Багато українських акторів будували кар'єру в Росії до великої війни.
  • Після 2022 року ситуація змінилася, і деякі актори повернулися в Україну.

До початку великої війни, на жаль, багато відомих українських акторів будували свою кар'єру в Росії. В Україні на головні ролі нерідко затверджували саме російських "зірок". Все змінилося після 2022 року.

Сьогодні на українських знімальних майданчиках немає місця акторам країни-окупанта. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо про українських артистів, які побудували свою кар'єру в Росії, але повернулись в Україну та займаються свідомо проукраїнською позицією.

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Олексій Нагрудний

Олексій Нагрудний був одним із тих артистів, які працювали та мали успішну кар'єру в Росії. З 2007 по 2010 рік він працював у московському "Театрі музики та драми Стаса Наміна".

Однак актор каже, що вже тоді росіяни використовували свої навички пропаганди. І вже тоді Олексій зрозумів, що йому це не підходить. Він каже, що його повернення додому в Україну було питанням часу. 

У всьому ми дуже різні. Як можна було цього не помічати? Не знаю,
– каже Нагрудний.

Сьогодні актор живе у Києві, підтримує Україну та говорить правду про велику війну, яку провадять російські окупанти.

Серед стрічок, у яких ви можете його побачити: "Жіночий лікар. Нове життя", "Раша гудбай" та інші.

Також свою кар'єру в країні окупанта будували такі українські акторки:

  • Катерина Кузнецова
  • Любава Грешнова
  • Міла Сивацька
  • Валерія Ходос
Однак усі вони сьогодні мають дуже чітку проукраїнську позицію. Акторки знімаються в українських кінопроєктах та діляться правдою про війну у своїх соцмережах.