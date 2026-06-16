9 українських акторських пар, які стали сім'єю у реальному житті
В Україні є чимало акторів, які стали парою не лише на екрані, а й у реальному житті. На жаль, деякі зіркові подружжя вже розлучилися – зокрема Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, а також Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов.
Водночас залишаються й ті, хто досі є прикладом щирого, міцного та красивого кохання. У матеріалі 24 Каналу розповімо про українських акторів, які побудували сім'ю в реальному житті.
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Які українські актори одружились у реальному житті?
Ви точно бачили ці обличчя у відомих українських фільмах і серіалах. Та для багатьох стає справжнім здивуванням те, що улюблені актори не лише грають разом на екрані, а й живуть під одним дахом. Багато хто з них познайомився саме на знімальному майданчику.
Деякі пари спершу грали закоханих у фільмах та серіалах, а згодом екранні почуття переросли у справжнє кохання. Інші ж, навпаки, в кадрі втілювали конфлікти, зраду чи навіть ненависть одне до одного, а після зйомок поверталися разом додому. Дехто з цих акторів уже багато років у шлюбі та виховує спільних дітей, а хтось лише нещодавно створив молоду сім'ю.
Є й ті, хто зараз переживає особливо щасливий період у житті. Наприклад, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк нещодавно оголосили про довгоочікувану вагітність.
Ось які українські актори є парою у реальному житті:
- Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк
- Андрій Самінін та Леся Самаєва
- Вікторія Литвиненко і Сергій Стельніков
- Наталія Корецька та Костянтин Корецький
- Юлія Буйновська і Єгор Козлов
- Дар'я Легейда-Сова та Дмитро Сова
- Таїсія Хвостова і Ярослав Шахторін
- Олександр і Марія Рудинські
- Ольга Сумська і Віталій Борисюк
У кожного з них – свій особливий шлях в особистому житті, однак сьогодні вони є справжнім прикладом любові для своїх прихильників. Тож сподіваємося, що їхня історія кохання триватиме ще багато років.