Неодноразово українських акторів вважали російськими через їхню участь у російських проєктах або навчання у Москві. Серед них Катерина Кузнєцова, Міла Сивацька та Олексій Вертинський.

Деякі з них довго жили й працювали у країні-агресорці, але втекли з Москви на початку повномасштабного вторгнення, як-от Любава Грешнова. А зірка "Сватів" Катерина Кістень, наприклад, виїхала до Швеції, але заступається за "хороших руських" і виступає проти скасовування російської культури. Про все це та більше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Українські актори, про яких всі думали, що вони російські

Катерина Кузнецова

36 років, Київ

Українська акторка Катерина Кузнєцова 13 років працювала у Москві, навіть коли почалася війна у 2014 році, вона не залишила Росію. Зараз зірка зізнається, що не розуміла тоді складності всієї ситуації. У свої 22 роки артистка відчувала комплекс неповноцінності з приводу своєї професійності. Адже, за її словами, українцям навіть не давали можливості розкрити свій талант. Тому у 2009 році Кузнєцова поїхала в Москву, аби "дізнатися, як там все відбувається".

Зірка відома ролями у таких проєктах:

"Кухня";

"Родком";

"Знахар";

"Хто ти?";

"Скажене весілля 2".

Цікаво, що Кузнєцова пів року прожила з росіянином Євгеном Проціним, а пізніше її коханим став Максим Аплін – бізнесмен, власник серф-школи на Шрі-Ланці.

Після війни Катерина зайняла чітку позицію і більше не планує повертатися в Росію, де у неї залишилися два коти й приватний будинок, який вона планує продати. Батьки Кузнєцової живуть у Києві.

Катерина Кузнєцова / Фото з інстаграму акторки

Софія Стеценко

20 років, Київ

Софія Стеценко – юна та маловідома українська актриса, але знімалася у кіно ще з самого дитинства. Одним із її ранніх виступів була роль Женьки Ковальової у серіалі "Свати" у третьому і четвертому сезонах. За сюжетом, дівчинка залишилася під опікою дідуся і бабусі, поки її батьки вирушили за кордон.

Пізніше вона зіграла в ситкомі "Ластівчине Гніздо" та інших – "Ради кохання я все зможу", "Шукаю жінку з дитиною" і "Під прицілом кохання".

Софія Стеценко / Фото з соцмереж

Олексій Вертинський

67 років, Суми

Олексій Вертинський – український актор театру і кіно. Його дебют в кінематографі відбувся 1980 року у фільмі Олександра Карпова "Весільна ніч". Він також зіграв у стрічках "Схід-Захід", "Божевільний день або Одруження Фігаро", "12 стільців", "Ржевський проти Наполеона", а 2015 року отримав звання народного артиста України.

У 1980 році закінчив Московське естрадно-циркове училище.

Рік тому актор переніс термінову операцію на серці.

Олексій Вертинський / Фото з інстаграму актора

Катерина Кістень

43 роки, Київ

Українська акторка Катерина Кістень має звання Заслужена артистка України. За роль Насті Єрмакової у відомому серіалі "Коли ми вдома" отримала телевізійну премію "Телезірка". За останні роки знялася в проєкті "Любов і блогери" та "Моя улюблена Страшко".

У 2005 році зіграла у російському фільмі "Повернення Мухтара-2", а у 2011 році у серіалі "Байки Мітяя".

Після повномасштабного вторгнення виїхала до Швеції. За її словами, у Стокгольмі багато росіян, з якими вона спілкується і називає їх справді хорошими. Крім цього вона зазначила, що вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції – 24 Канал). "Я просто постійно бачу ці очі, і я не можу цій людині сказати: "Гей ти, руський". Я на такому рівні не можу, людському", – сказала Катерина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Акторка уточнила, що поважає російських колег з антивоєнною позицією, а про тих, що залишилися в країні сказала таке: "На жаль, ця величезна країна, в якій одиниці роблять протести, сама перемелює ці одиниці. І тому вимагати від цих одиниць вийти з плакатом на площу – це означає убити себе, засунути себе за ґрати, знищити свою сім’ю. Я не можу таке пропонувати людям".

Катерина Кістень / Фото з фейсбуку акторки

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Любава Грешнова

35 років, Харків

Українська актриса Любава Грєшнова народилась 5 липня 1988 року у Харкові, але у 2012 році зірка переїхала до Москви, де і залишилася працювати. За її словами, вона стала заручницею обставин.

Популярність Любави Грешнової значною мірою пов'язана з ролями, які вона зіграла у фільмах, таких як "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "За законом", "Диво", "Час гріхів", "Будинок для двох", "Колишня".

Любава зазначила, що все українське кіновиробництво за останні 10 років – і після 2014 року, і до 23 лютого 2022 – було сумісне з російським виробництвом. Як вона повідомила, це була всього тільки робота: "Я ніяк не ставилася до Росії, і коли почалася війна, звісно, ніяких питань, якихось рефлексій стосовно того, щоб там за чимось сумувати, чи ще щось – не було. Я абсолютно спокійно закрила для себе це питання навіки. Стати персоною нон грата не боялася. Це навіть честь для мене. Бути забороненим в Росії зараз – це круто".

Сьогодні Любава знаходиться у Польщі, волонтерить та публікує дописи в інстаграмі українською мовою.

Любава Грешнова / Фото з інстаграму акторки

Міла Сивацька

24 роки, Київ

Українська акторка Міла Сивацька прожила три з половиною роки в Росії, де знімалася в комедійному серіалі "Гранд" та серії фільмів "Останній богатир" від компанії "Уолт Дісней Компані СНД". У 2017 році диктатор Володимир Путін подивився фільм "Останній богатир" і навіть коментував його, що на той момент для акторки було почесним і престижним.

Зараз Міла Сивацька визнає свої помилки й жалкує про роботу у Росії, але не соромиться за неї. У своєму інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк акторка розповіла, що вона була несвідомою і думала про свою кар'єру, але після повномасштабного вторгнення в Україну вона переосмислила своє життя.

Міла Сивацька / Фото з інстаграму акторки