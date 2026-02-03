5 українських документальних фільмів, які надихають і змушують замислитися

Ще не так давно документальне кіно в Україні сприймалося як нішевий продукт "для своїх" або суто просвітницький формат, проте сьогодні воно перетворилося на найпотужніший сектор нашої індустрії. Українські документалісти навчилися майстерно балансувати на межі між глибокою драмою та життєствердною комедією, збираючи повні зали в кінотеатрах та отримуючи нагороди.

Ми навчилися бачити красу у повсякденності: у хорі комунальників, у запеклій боротьбі за квітучий сад посеред багатоповерхівок чи у буднях самопроголошених шерифів. 24 Канал зібрали топ-5 живих та іронічних документальних фільмів про справжню Україну, які закохують у життя – попри все.

Які документальні фільми варто побачити кожному?

"Співає Івано-франківськтеплокомуненерго" (2019)

Як перетворити виснажливу боротьбу з проривами труб та застарілими котлами на високе мистецтво? Режисерка Надія Парфан віднайшла відповідь у коридорах комунальної служби свого рідного міста Івано-Франківськ.

У центрі історії – Іван Васильович, багаторічний голова профспілки "Івано-франківськтеплокомуненерго", чиєю місією є не лише тепла вода в оселях містян, а й організація репетицій аматорського хору, в якому диспетчери та слюсарі співають народних пісень. Музичне полотно фільму, створене композиторкою Маргаритою Кулічовою (Grisly Faye), майстерно переплітає звуки виробничих цехів із хоровим багатоголоссям.

"Співає Івано-франківськтеплокомуненерго": дивіться онлайн трейлер фільму

"Співає Івано-франківськтеплокомуненерго" – неймовірно іронічна, але сповнена любові історія про те, як мистецтво стає для комунальників порятунком від професійного вигорання, навіть коли на фоні чергового опалювального сезону в кабінеті керівництва розривається телефон від скарг.

Стрічка "Співає Івано-франківськтеплокомуненерго" фактично стала чи не першим українським документальним фільмом, який справді зібрав глядачів у кінотеатрах, і не завдяки потужному промо, а виключно через "сарафанне радіо".

"Квіти України" (2024)

Головна героїня цього фільму, 67-річня Наталія – живе уособлення терміну "непохитність". Ця завжди усміхнена жінка мешкає у приватному будинку, який дивом зберігся у камінних висотних джунглях київського району Позняки. Будинок має невеличку ділянку, котру Наталія перетворила на чарівний сад. І коли на цей клаптик квітучої землі зазіхають могутні забудовники, а поруч починається будівництво магістралі, Наталія вступає у нерівну відчайдушну боротьбу.

"Квіти України": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисерка Аделіна Борець створила не просто документальний портрет, а справжній екзистенційний вестерн у серці сучасного Києва. Стрічка вражає емоційною амплітудою: від кумедних побутових суперечок до щемкого усвідомлення крихкості нашого світу, особливо коли в історію вривається повномасштабна війна.

Світова прем'єра фільму відбулася на престижному фестивалі Locarno Film Festival, на Варшавському міжнародному кінофестивалі стрічка отримала нагороду за найкращий документальний фільм, а в Україні фільм про те, як приватний простір однієї людини перетворюється на символ загальнонаціонального спротиву, став фаворитом глядацьких симпатій на фестивалі Docudays UA.

"Санаторій" (2025)

Ця стрічка – дивовижний приклад того, як сторонній погляд може розгледіти магію там, де ми звикли бачити лише побут. Хоча "Санаторій", створений у копродукції Ірландії, України та Франції, офіційно вважається саме ірландським фільмом, він наскрізь просякнутий українським сонцем та солоним повітрям нашої Одещини.

Камера переносить нас у коридори легендарного "Куяльника" – велетенської споруди 1970-х, де час ніби зупинився. Поки зовсім поруч відлунюють звуки великої війни, тут триває своє паралельне життя: персонал невтомно готує цілющі грязі, а тисячі відвідувачів шукають зцілення, надії та навіть нового кохання.

Це тонка та іронічна документальна комедія про незнищенну віру людини в омолодження та здатність віднаходити спокій навіть у найхимерніших місцях і у найхимерніші часи.

"Санаторій": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка розпочала свій шлях із престижного фестивалю CPH:DOX у Копенгагені та швейцарського Visions du Réel. В Україні фільм підкорив глядачів на Docudays UA, проте найбільшим визнанням стало рішення Ірландії висунути "Санаторій" на премію Оскар у категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Це унікальний випадок, коли історія про український оздоровчий центр стає глобальним символом тримання за життя, доводячи, що справжня людська щирість не має кордонів, а одеська "чорна грязь" здатна лікувати не лише тіло, а й втомлену душу.

"Українські шерифи" (2015)

Події фільму режисера Романа Бондарчука розгортаються у віддаленому південному селі Стара Збур'ївка, де через відсутність правоохоронців місцева громада бере долю у власні руки. Головні герої – двоє самопроголошених "шерифів", Віктор і Володя, на старих жовтих "Жигулях" щодня патрулюють околиці, розбираючи сімейні чвари, дрібні крадіжки та навіть рятуючи потопельників.

Зйомки фільму тривали протягом чотирьох років, а по їхньому закінченню у 2015 році головних героїв стрічки, Віктора Кривобородько і Володимира Рудьковського, було обрано депутатами сільської ради.

"Українські шерифи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Українські шерифи" – неймовірно жива, наповнена степовим сонцем та народним гумором історія, яка на тлі загальнонаціональних потрясінь та початку війни на Сході України стає потужною метафорою самоорганізації людей.

Стрічка була офіційно висунута від України на премію Оскар у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" і здобула нагороду на найпрестижнішому фестивалі документального кіно у світі – IDFA (Амстердам), де "Українські шерифи" отримали Спеціальний приз журі.

"Гра на перехоплення" (2025)

Як поєднати в одному кадрі сонячні футбольні поля літніх Олімпійських ігор у Франції та нічне українське небо, розрізане прожекторами ППО? Режисер Володимир Мула, перший українець, удостоєний престижної американської нагороди Sports Emmy Awards, створює унікальне документальне полотно, де футбольна термінологія набуває життєво важливого значення.

У центрі сюжету – реальна історія рідних братів Михайленків: поки молодший, Микола, бореться за м'яч у складі Олімпійської збірної України з футболу, старший, Сергій, вистежує ворожі дрони як командир мобільної вогневої групи. Це фільм про два абсолютно різні, але нерозривно пов'язані світи, де кожен герой виконує своє "перехоплення" заради спільної перемоги.

"Гра на перехоплення": дивіться онлайн трейлер фільму

Особливість стрічки полягає у її абсолютній автентичності: тут немає прописаних реплік – лише щирі, спонтанні розмови між солдатами та спортсменами, зафіксовані камерою зокрема і поблизу зон активних бойових дій. Володимир Мула, знаний за успішними проєктами "ЮКІ" та "Нація футболу", цього разу пропонує глядачеві емоційні гойдалки між стадіонним драйвом та фронтовою напругою.

Цей фільм вже встиг стати подією на Одеському міжнародному кінофестивалі, а в широкому українському прокаті "Гра на перехоплення" стартує 19 лютого.