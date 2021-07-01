Українські фільми, які вразять Каннський фестиваль у 2021 році

74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль от-от розпочне свою конкурсну програму. На фестивалі покажуть дві стрічки від України: ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга" та документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст".

В конкурсній програмі "Тиждень критики" за пальмову гілку боротиметься ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа, створений за участі української кінокомпанії Pronto Film – "Ольга". Тоді як в програмі "Спеціальні покази" бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва української кінокомпанії ATOMS & VOID.

Не пропустіть 74-ий Каннський кінофестиваль 2021 оголосив членів журі

Цього року одна з головних подій світової кіноіндустрії – ​74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня 2021 року.

Яку Україну покажуть у Каннах

1. "Бабин Яр. Контекст"

Як повідомляє Держкіно, проєкт "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. У фільмі презентують зафіксовані кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії.

До речі, ознайомитись з деякими матеріалами фільму "Бабин Яр Контекст" можна на офіційному каналі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center).

"Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться уривок з фільму

2. "Ольга"

Сюжет фільму розповість про 15-річну гімнастку, яка розривається між Швейцарією та Україною. В рамках підготовки до Олімпійських ігор дівчина повинна тренуватись до чемпіонату Європи тоді, коли її мати, журналістка, висвітлює події Революції Гідності 2013-2014.



Кадр з фільму "Ольга" / Держкіно

#UkraineIsYourDestination

Також, за даними Держкіно, у Каннах паралельно з фестивальною програмою працюватиме один із найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film, де Україна буде представлена вп'ятнадцяте своїм національним павільйоном під традиційним слоганом #UkraineIsYourDestination. Як переконують організатори павільйону, у фокусі уваги – останні зміни у законодавстві України, які відкривають нові привабливі можливості співпраці із закордонними кіновиробниками.

Каннський кінофестиваль має надзвичайно важливе значення для розбудови культурної дипломатії України та розвитку кіновиробництва в країні. Національний павільйон у Каннах має на меті представити потужності України для розвитку міжнародного співробітництва та посилити її імідж як надійного партнера,

– запевнила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Павільйон за підтримки Державного агентства України з питань кіно організовують такі організації:

КМКФ "Молодість",

Українська Кіноасоціація,

Асоціація кіноіндустрії України,

Українська Кіноакадемія,

кінокомпанія FILM.UA,

інші профільні спілки та продюсерські компанії.

На 74-ий кінофестиваль та кіноринок Marché du Film у Каннах акредитовано майже 40 представників українського кіноринку.

74-ий Каннський кінофестиваль 2021: дивіться тизер фестивалю