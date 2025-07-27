Захопливі та цікаві: 3 українські фільми для сімейного вихідного

У пошуках вдалого способу провести вихідний з родиною вибір може впасти на перегляд фільму, який подарує гарний настрій та сподобається всім. Хорошим варіантом може стати українська стрічка, яка зігріє теплою атмосферою та знайомими життєвими ситуаціями.

Кіно 24 розповість про фільми, які доведуть, що українське кіно може бути по-справжньому веселим. Запасайтесь попкорном, збирайте близький та готуйтесь до вечора, наповненим щирого сміху й позитивних емоцій.

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"Найкращі вихідні"

Стрічка складається з 4 новел, герої з яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Усі вони вирушають до столиці й мають свої плани: хлопці з Кривого Рогу хочуть влаштувати парубоцьку вечірку, молода одеситка втікає з дому, щоб знати батька-рокера, кар'єристка зі Львова їде на співбесіду, а юнак з Німеччини хоче віднайти кохання. Та у всіх них ці плани йдуть шкереберть.

"Найкращі вихідні": дивіться трейлер онлайн

"Гуцулка Ксеня"

Події фільму відбуваються у 1939 році. До Ворохти прибуває делегація з Америки. Серед них – молодий чоловік Яро, який має за тиждень знайти собі дружину. Все тому, що його батько залишив заповіт: згідно з ним, Яро успадкує мільйон доларів лише у разі, якщо одружиться з українкою. Тут він знайомиться з гуцулкою Ксенею, яка змінює його плани.

"Гуцулка Ксеня": дивіться трейлер онлайн

"Пропала грамота"

Козак Василь повернувся до рідної Диканьки після битви з бусурманами. Раптом до нього приходять двоє посланців від гетьмана – його просять за будь-яку ціну доставити грамоту до цариці в Петербург. У цій складній місії Василя супроводжує запорожець Андрій. Вони удвох борються з витівками нечистої сили, бо виявляється, що на грамоту полює сам диявол.

"Пропала грамота": дивіться трейлер онлайн