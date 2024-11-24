3 цікаві українські фільми для вечірнього перегляду

З року в рік український кінематограф тішить глядачів яскравими повнометражними фільмами. Багато з них ідеально підходять для перегляду ввечері, коли хочеться розслабитися та відпочити.

Українські фільми здатні дивувати цікавими сюжетами, глибокими персонажами й актуальними темами. 24 Канал зібрав найцікавіші стрічки для затишного вечірнього перегляду, які точно залишать приємні враження.

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"Безславні кріпаки"

Події фільму розгортаються у 1844 році. Молодий Тарас Шевченко випадково зустрічає справжнього самурая, який потрапляє до України, рятуючись від переслідування імператором Японії. Тарас теж не проти вирушити на пошуки пригод, адже він прагне втекти від свого пана і врятувати свою кохану від кріпацтва.

На фільм режисера Романа Перфільєва надихнула акція "Квантовий стрибок Тараса Шевченка", коли класика зобразили в сучасних образах.

"Безславні кріпаки": дивіться трейлер онлайн

"Мої думки тихі"

Фільм розповідає про звукорежисера Вадима, який отримує шанс розпочати нове життя після невдач у кар'єрі. Він отримує завдання – записати голоси закарпатських птахів. Після цього він зможе переїхати до Канади та влаштувати своє життя. Та на шляху Вадима виникає його мама, яка стане супутником сина.

Стрічка отримала безліч нагород і позитивні відгуки критиків.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн

"Я працюю на цвинтарі"

У центрі сюжету – Олександр, який виготовляє надгробки. Він не пишається роботою на кладовищі, але й не любить згадувати про своє минуле. Йому як одинаку комфортно бути серед могил і квітів, тоді як спілкування з людьми дається йому непросто. Особливо Олександру важко порозумітися з донькою, в якої підлітковий період і безліч проблем.

Це екранізація однойменної книжки Павла Бєлянського. Однак головного героя створили саме для фільму.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер онлайн