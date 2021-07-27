Які українські фільми покажуть на Венеційському кінофестивалі 2021
Джерело:Держкіно
Венеційський кінофестиваль оголосив конкурсну програму – на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу Україна буде представлена одразу трьома картинами, створеними за державної підтримки. Покажуть такі фільми: "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.
Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу. У 2019 році перемогу у конкурсі "Горизонти" здобув український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича, у 2020 році стрічка Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримала нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики".
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78-й Венеційський кінофестиваль відбудеться з 1 до 11 вересня 2021 року.
3 українські фільми, які покажуть на Венеційському фестивалі 2021
"Відблиск" Валентина Васяновича
Фільм увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за головну нагороду фестивалю – "Золотого лева". У стрічці йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною донькою, яка також травмована через смерть близької людини на війні.
Фільм "Відблиск" Валентина Васяновича: фото / Держкіно
Продюсерами фільму виступають:
- Валентин Васянович;
- Ія Мислицька;
- Володимир Яценко;
- Анна Соболевська.
"Носоріг" Олега Сенцова
Прем’єра фільму відбудеться в конкурсній програмі "Горизонти". Робота над стрічкою почалася ще у 2012 році, проте була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення. Після його звільнення у 2019 році, роботу над проєктом було відновлено. Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.
Олега Сенцов про зйомки фільму "Носоріг": дивіться відео
Головні ролі виконали:
- Сергій Філімонов;
- Євген Черніков;
- Євген Григор'єв;
- Аліна Зевакова.
Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. "Носоріг" створений у копродукції України ("Артхаус Трафік", "Край кінема"), Польщі (Apple Film Production) та Німеччини (Ma.ja.de).
Фільм "Носоріг": фото / Держкіно, Кіноріум
Генеральними продюсерами стрічки виступили:
- Денис Іванов;
- Олег Сенцов.
"Цензорка" Петера Керекеша
Стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України також увійшла до конкурсної програми "Горизонти". Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.
Фільм "Цензорка" Петера Керекеша: фото / Держкіно
Українськими продюсерами стали:
- Денис Іванов;
- кінокомпанія "Артхаус Трафік" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.