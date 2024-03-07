13 сильних українських фільмів, які були номіновані на премію Оскар

Наближається довгоочікувана ніч Оскара. Цього року церемонія запланована на 10 березня. Уся кіноспільнота завмерла в очікуванні результатів.

Серед претендентів на золоту статуетку є український фільм "20 днів у Маріуполі". Дізнайтесь, які ще українські стрічки номінували на премію Оскар.

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Українські фільми, які були номіновані на Оскар

"Додому"

Дебютний повнометражний фільм Нарімана Алієва розповідає сумну і трагічну історію кримського татарина (Ахтем Сеітаблаєв), батька двох дітей, який втрачає одного сина на Донбасі й прагне поховати його тіло на рідній землі в окупованому українському Криму.

Рецензія, опублікована відомим американським журналом Variety, висловила критику щодо фільму "Додому". Алісса Сімон відзначила візуальний аспект фільму, але зазначила, що сценарій є слабким: героям бракує розвитку, а сюжету – логіки.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

Схожі оцінки подав кінокритик The Hollywood Reporter Стівен Долтон, хоча він похвалив операторську роботу і гру акторів.

Українські експерти прийняли фільм більш позитивно, але також висловили критику щодо драматургії. Ігор Грабович назвав "Додому" "однією з найконсервативніших українських картин за всю історію нашого кіно".

"Донбас"

Драма "Донбас" ґрунтується на реальних історіях, пов'язаних з окупованим Сходом. Фільм створено спільними зусиллями України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії. Ця історія здійснила світову прем'єру у рамках спеціальної програми "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі. Це творіння викликало обурення серед росіян і отримало визнання у вигляді премії за найкращу режисуру.

"Донбас": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка пропонує напівдокументальний калейдоскоп, розкриваючи 13 жахливих і абсолютно реальних епізодів з життя окупованого Донбасу. Між сценами відсутні прямі зв'язки, за винятком загального контексту – усі епізоди демонструють жахи, які трапляються на території за сепаратистськими блокпостами, де встановилися варварські порядки.

"Рівень чорного"

Третій повнометражний фільм від Валентина Васяновича. У новій стрічці розкривається історія простого весільного фотографа, що поступово втрачає сенс свого існування.

Все, що було йому дороге та важливе, безповоротно втрачається. Серед цих втрат – паралізований від інсульту батько, подруга, яка є стилісткою весільного журналу, і старий кіт. Його щасливі моменти відображені на слайдах, але все життя Костя проводить весь свій час, фотографуючи щастя інших. Це стало звичною рутиною, у якій він втратив себе.

"Рівень чорного": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед українських фільмів, які також претендували на Оскар:

"Поводир",

"Той, хто пройшов крізь вогонь"

"Українські шерифи"

"Параджанов"

"Ілюзія страху"

"Аврора"

"Атлантида"

"Погані дороги"

"Клондайк"

"Будинок зі скалок".

Цього року за Оскар боротиметься "20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм розповідає про початкові тижні бойових подій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У нього увійшли кадри російських обстрілів і бомбардувань пологового будинку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко взяли участь у створенні фільму. Це перший вітчизняний фільм, створений без залучення іноземних копродукцій, який претендує на отримання премії Оскар.