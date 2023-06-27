5 українських фільмів, які ви обов'язково маєте побачити цього літа

3 серпня в український прокат виходить стрічка "Королі репу", що розповідає про долі юних друзів Казана й Арахіса. Хлопцям доведеться пройти свій шлях випробувань і помилок, пережити перше кохання і перший успіх – якщо пощастить.

Окрім фільму "Королі репу", який ми радимо подивитися всім поціновувачам українського кіно цього літа, є ще декілька наших стрічок останніх років, обов'язкових до перегляду! Дивіться трейлер, обирайте стрічку і влаштовуйте справжній кіновечір вдома!

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Українські фільми, які ви обов'язково маєте побачити

"Памфір", 2022 рік

Жанр: драма, кримінал

Леонід, колишній контрабандист і заробітчанин, якого усі кличуть Памфіром, повертається в рідне село на Буковину. Він хоче забути своє минуле, почати нове життя разом з дружиною Оленою та сином-тинейджером Назаром, який ріс майже без батька. Але Назар потрапляє в погану історію, і Памфір, щоб розрахуватися за сина, повертається до свого ремесла і темного минулого.

У фільмі – яскрава і різноманітна фестивальна доля, його показали на багатьох міжнародних майданчиках, і сьогодні "Памфір" – одна з найвідоміших українських картин, відомих світу, яка потрапила в топ найкращих фільмів 2023 за версією The Guardian. До речі, ця картина – яскравий дебют в повнометражному кіно режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

"Памфір": дивіться трейлер

"Мої думки тихі", 2019 рік

Жанр: комедія, драма

Звукорежисер Вадим хоче займатися музикою і жити в Канаді. І коли він отримує завдання від канадського продюсера – записати голоси рідкісних птахів Закарпаття, – розуміє, що його мрія може здійснитися. Дорогою на захід Вадим зустрічає маму, розбитну жінку-таксистку, з'ясовує з нею стосунки й потрапляє в безліч різних історій. Чи досягне він своєї мети – запише пташині голоси, чи здійснить свою мрію – дізнаєтеся після перегляду фільму.

"Мої думки тихі" можна назвати проривним українським фільмом, який сподобався мільйонам глядачів своєю камерністю та чесною розповіддю про життя звичайного юнака. Глядацьку любов додав яскравий акторський дует Андрія Лідаговського та зірки нашого кіно і театру Ірми Вітовської-Ванца.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер

"Люксембург, Люксембург", 2022 рік

Жанр: трагікомедія

У невеликому місті Лубни живуть двоє братів-близнюків – Микола та Василь. І хоча зовні їх легко сплутати, вони зовсім різні: Василь – чесний коп, який не бере хабарів, Микола працює "в логістиці" – водієм маршрутки та час від часу дечим приторговує. І якось Миколі телефонують з амбасади Люксембургу з повідомленням про батька: виявляється, той потрапив у реанімацію, і скоріше за все наряд чи одужає. Але ж батько понад два десятки років покинув родину – сини навіть його не пам'ятають! Микола вирішує їхати – для нього це новий досвід і хто знає, які відкриються можливості! А от чесному Василю геть не подобається ця ідея, але він все ж таки їде.

"Люксембург, Люксембург" увійшов в число найуспішніших українських стрічок з чималим бокс-офісом. Режисер отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Монте-Карло.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

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"Щедрик", 2022 рік

Жанр: історична драма

Фільм розповідає про долі трьох родин: української, польської та єврейської. Місто Станіслав, кінець 1930-х. Території спочатку відходять совєтам, потім з'являється нова влада Третього Рейху. Викладачка співу Софія надає прихисток двом дівчатам, які залишилися без батьків. Але коли війна закінчується, дівчата потрапляють в сиротинець… Драматична історія доль декількох сімей на тлі турбулентного періоду української історії. Чи вдається героїням зберегти свою національну ідентичність?

Фільм знято в копродукції Україні та Польщі, режисеркою виступила Олеся Моргунець-Ісаєнко, сценарій – Ксенії Заставської. Фільм дуже тепло сприйняли глядачі, бо всі питання, що постають у стрічці, актуальні й тепер.

"Щедрик": дивіться трейлер

"Королі репу", 2021 рік

Жанр: комедія, мелодрама, музичний

Головний герой фільму – сільський хлопець Діма "Казан" – найбільше мріє стати репером. Вдень він ганяє на своїй старенькій тачці, а ввечері пише біти на злобу дня. Його підтримує найкращий друг Женя "Арахіс", що також хоче стати музикантом. А ще Казан закоханий у сусідську дівчину Свєту, він готовий майже на все, щоб завоювати її серце! Коли хлопцю пропонують легко і швидко заробити, він погоджується і… потрапляє в кримінальну історію. Казан шукає вихід і намагається зіскочити, але ставки в цій грі тільки підвищуються.

У стрічці вдало поєдналися кримінальна інтрига, любовна історія, яскрава музика та стильний візуальний ряд – "Королів репу" порівнюють з культовим фільмом "Восьма миля" з реп-зіркою Емінемом. У фільмі лунає музика культових виконавців Kalush, Cepasa, KAZKA, Crechet та інших. У головних ролях – Михайло Дзюба, Ірма Вітовська, Антон Вельбой, Дмитро Хом'як тощо.

Не пропустіть: прем'єра – з 3 серпня.

"Королі репу": дивіться трейлер