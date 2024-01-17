Українські комедії на Netflix, з якими сміятиметесь до сліз

Український кінематограф активно розвивається та підкорює світ. Зокрема багато вітчизняних стрічок тепер доступні на стримінговій платформі Netflix. Це фільми та серіали різних жанрів, тож кожен може знайти те, що підходить по настрою та вподобанням.

Під час війни ми постійно живемо в напруженні та тривозі, тож хочеться переглядати здебільшого позитивні фільми, які допоможуть хоча б на кілька годин відволіктися від того, що відбувається навколо. Одним з ідеальних варіантів для цього є перегляд фільмів. 24 Канал пропонує переглянути позитивні стрічки українського виробництва, які вже доступні на Netflix.

Теж цікаво Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Сусідка", 2022

Розпочнемо кіновечір комедією, де головний герой Петро, якого зіграв Артемій Єгоров, – холостяк, що весь час витрачає на вечірки та розваги в клубах. Він побився об заклад з найкращим другом Олегом, що зможе місяць прожити в одному будинку з жінкою. Олегова сестра, яку зіграла Ксенія Мішина, разом з двома дітьми пішла від чоловіка, тож тепер шукає тимчасове помешкання. І вони троє поселяються у домі Петра.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму

"11 дітей з Моршина", 2018

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Події відбуваються у місті Моршин, яке побудували на місці падіння метеорита. У тілі цього космічного об’єкта було багато осмію – рідкісного металу, яким хоче заволодіти Сніжана. Однак на шляху жінки стають місцеві діти, тож реалізувати план отримання легких грошей стає не так просто, як вона думала.

"11 дітей з Моршина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зустріч однокласників", 2019

Це українська адаптація данської комедії "Зустріч однокласників", де показані події, що відбуваються через 25 років після випускного. Троє шкільних друзів – музикант, підприємець та архітектор відправляються на зустріч однокласників, де стикаються з неочікуваними проблемами.

"Зустріч однокласників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бурштинові копи", 2021

Завершуємо нашу добірку комедію про патрульного Максима, який з дитинства прагнув боротися з беззаконням. Він працює в Києві, однак раптово його переводять до невеликого села на Житомирщині, де діє бурштинова мафія. Тепер окрім викриття злочинів разом з новим напарником Максим має виконати ще одне непросте завдання – повернути довіру коханої.

"Бурштинові копи": дивіться онлайн трейлер фільму