Українські фільми, які за останній тиждень здобули 8 перемог за кордоном: добірка

Тільки за останній тиждень українські фільми здобули 8 нагород. Йдеться про стрічку "Мати апостолів" Зази Буадзе, драму "Ольга" Елі Грапа та фільм "Будинок зі скалок" Сімона Вільмонта.

Як повідомляє 24 канал, зокрема стрічка "Мати апостолів" за останній місяць отримала 10 нагород на міжнародних фестивалях. Наші фільми вже побачили такі країни: Угорщина, Туреччина, Італія, Швейцарія, Чехія, США, Канада, Іспанія та Німеччина.

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"Мати апостолів" Зази Буадзе

Українська військова драма "Мати апостолів" грузинського режисера Зази Буадзе цього тижня отримала чотири нагороди на міжнародному кінофестивалі Cannes World Film Festival. Це відбулося у номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий композитор", "Найкращий продюсер".

А ще раніше в березні стрічку відзначили на міжнародних кінофестивалях в Угорщині, Туреччині та Італії. Там вона отримала одразу шість нагород.

Також у листопаді 2021 року акторка Наталія Половинка за роль матері Софії в кінострічці "Мати Апостолів" отримала п'ять престижних міжнародних нагород. Це три нагороди "Найкраща актриса" і по одній нагороді в номінаціях "Найкращий актор фестивалю" та "Найкраща жіноча роль".

Таким чином, станом на 2021 – 2022 роки, стрічка "Мати апостолів" отримала вже понад 30 нагород.

Сюжет та трейлер

За сюжетом, жінка Софія дізнається, що літак її сина був збитий. Щоб врятувати сина, вона втручається у жорстоку боротьбу з ворогами. Жінка на своєму шляху навіть не здогадується на що здатна. Вона стає справжньою Матір’ю, яка може врятувати навіть пропащі душі.

Головні ролі у фільмі виконали Наталія Половинко, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

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"Ольга" Елі Грапа

Французько-швейцарсько-українська драма режисера Елі Грапа "Ольга" отримала три премії Швейцарської кіноакадемії.

Картину відзначили у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій" та "Найкращий саунд-дизайн".

У вересні, нагадаємо, Швейцарська кіноакадемія висувала фільм на Оскар. А ось під час 74-го Каннського кінофестивалю у 2021 році стрічка отримала приз спільноти письменників та композиторів SACD та забрав нагороду розміром 5 тисяч євро.

Сюжет драми

Стрічка розповідає про 2013 рік, початок Євромайдану. За ним пильно спостерігає українка Ольга, яка розривається між Батьківщиною та Швейцарією. Дівчина сумнівається, чи тренуватися у Швейцарії й готуватися до Олімпійських ігор, чи повернутися додому. Важливу роль грає її мама, яка працює журналісткою та висвітлює тогочасні події.

Ролі у фільмах, як не дивно, зіграли українські спортсмени та гімнасти, які не є професійними акторами. Головну роль взяла на себе українська гімнастка Анастасія Будяшкіна, яка й зіграла Ольгу.



Кадр з фільму "Ольга" / Держкіно

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"Будинок зі скалок" Сімона Вільмонта

Дансько-українсько-шведський фільм "Будинок зі скалок" режисера Сімона Вільмонта став найкращим фільмом на фестивалі документального кіно про права людини One World у Празі.

Це його третя нагорода за останній місяць. Раніше фільм здобув одразу дві відзнаки на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival, що дало йому змогу одразу потрапити в шорт-лист Оскара-2023.

Раніше, у січні, фільм "Будинок зі скалок" отримав перемогу у номінації "Найкраща режисерська робота" міжнародного документального конкурсу 44-го кінофестивалю "Санденс". Крім цього, на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції стрічка стала найкращою у документальному конкурсі.

Сюжет та трейлер

У центрі історії – історії дітей з дитячого будинку на Сході України. Героями картини стали кілька вихователів, які, під час війни Росії з Україною, намагаються створити безпечний простір для дітей, які перебувають в небезпеці.

Фільм понад два роки знімали на Донбасі.

"Будинок зі скалок" 2022: дивіться трейлер