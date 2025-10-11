На вихідних якраз є час, щоб дивитися фільми. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь, які українські комедії вийшли у 2025 році.

Які українські комедії вийшли у 2025 році?

"Раша гудбай"

Фільм, який наробив галасу у мережі, адже багато людей його розкритикували. Ріта понад 10 років прожила в окупованій Горлівці, тож повелась на пропаганду, яку до того ж поширювала серед інших. Жінці довелось сісти на потяг, коли бойові дії посилились, але вона не знала, що вирушає до Ужгорода.

"Раша гудбай": дивіться трейлер онлайн

"Коли ти вийдеш заміж?"

Ксенія – мистецтвознавиця, яка чудово керує художньою галереєю, але в особистому житті має проблеми. Жінка розстається з нареченим і їде до моря, щоб відновити сили. Головна героїня знаходить там картину Пола Гогена "Коли ти вийдеш заміж?", після чого у Ксенії розпочинаються нові пригоди.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн

"Песики"

У стрічці розповідається про амбітну кар'єристку Яну, яку грає телеведуча Леся Нікітюк. Через дивне прокляття життя жінки змінюється: відтепер чоловіки після ночі з нею перетворюються на собак.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

