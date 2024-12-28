Для сімейного відпочинку: 10 українських комедій з новорічною атмосферою

Українські режисери дедалі частіше тішать глядачів атмосферними новорічними фільмами, сповнених гумору, романтики та пригод. Ці комедії допомагають відчути магію свята й дарують багато позитивних емоцій.

24 Канал підготував добірку найкращих українських фільмів у цьому жанрі. Від веселих сімейних історій до неочікуваних поворотів у житті героїв – ці стрічки змусять вас сміятися в найнесподіваніші моменти.

Цікаво Найкращі у своєму жанрі: 7 найсмішніших комедій 2024 року

"Мій дідусь – Дід Мороз"

9-річний Максим вирушає на пошуки Діда Мороза. Хлопчик не хоче витрачати час на написання листів, бо може поговорити з ним наживо. Ба більше, Дід Мороз – це дідусь головного героя. Подорож обіцяє буде цікавою та сповненою різних пригод і випробувань.

"Мій дідусь – Дід Мороз": дивіться трейлер онлайн

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Сміливий козак Семен завжди відзначався вправністю й хоробрістю. Кажуть, що він наймайстерніший серед інших. Однак чоловік потрапив на той світ і тепер має побороти справжнього Диявола. Семен повинен зробити все можливе, щоб перемогти нечисть і повернутися додому.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться трейлер онлайн

"Тепер я буду любити тебе"

Успішний ресторатор насолоджується ідеальним життям, поки його не зраджує кохана дружина. Чоловік не знає, що робити, поки несподівано не знайомиться з дівчиною напередодні свят. До чого призведе спілкування з нею та чи матиме герой шанс на щасливе сімейне життя?

"Тепер я буду любити тебе": дивіться трейлер онлайн

"Тільки диво"

Напередодні Дня Святого Миколая в родини Марії сталося горе. Її чоловік отримав тяжкі поранення, тому тепер потребує термінового лікування. Діти подружжя Северин та Аніка роблять усе можливе, щоб допомогти батькові. Їм доведеться подолати численну кількість випробувань і пригод, щоб досягти своєї мети.

"Тільки диво": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди S Миколая"

Артем зустрічатиме новорічні свята у невеликому селі, куди переїхав нещодавно з батьками. Одного дня до нової оселі прибуває Святий Миколай, але насправді за його персоною приховується злодій. Тепер Артему доведеться викрити справжню сутність цього чоловіка.

"Пригоди S Миколая": дивіться трейлер онлайн

"В.О. Святого Миколая"

Святий Миколай йде на лікарняний, тому має призначити наступника. Ним став батько Юсті, яка рано втратила матір. Миколай підготував подарунки для всіх, окрім дівчинки. Тому тепер заступник має самостійно обрати презент для своєї доньки.

"В.О. Святого Миколая": дивіться трейлер онлайн

"Дон Жуан із Жашкова"

Фотограф Женя занурився у власні проблеми. Він намагається знайти роботу і водночас порозумітися з дружиною та колишньою. Проте відповіді на всі свої питання чоловік знайде посеред засніженого лісу. Саме тоді життя героя нарешті почне налагоджуватися.

"Дон Жуан із Жашкова": дивіться трейлер онлайн

"Зірки за обміном"

Постійні суперечки між зірковими артистами закінчуються обміном тілами. Тепер виконавцям доведеться знайти спільну мову. До того ж героям варто повернутися у власні тіла, розібравшись з проблемами в житті.

"Зірки за обміном": дивіться трейлер онлайн

"Все буде Ок! Новорічна казка для дорослих"

Невдачі продовжують переслідувати Лізу. Спершу вона втратила роботу, а тепер розійшлася з коханим хлопцем. Дівчина вирішує втекти від проблем у Польщу, але випадково сідає не на той автобус, тому вирушає в Буковель. Проблем стає тільки більше, але з усіма ними готова допомогти матір Лізи.

"Все буде Ок! Новорічна казка для дорослих": дивіться трейлер онлайн

"Справжній Санта" (2022)

Світ перебуває в очікуванні Нового року. Будинки вже прикрашені гірляндами, а на вулиці сяють яскраві вогні. Однак Санта більше не вірить у диво, тому хоче припинити займатися справою життя. Він продав свій святковий костюм наступнику, який також не зацікавлений у цьому святі.

"Справжній Санта" (2022): дивіться трейлер онлайн

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