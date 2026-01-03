3 шикарні українські комедії для теплих сімейних вихідних

Якщо ви в пошуку цікавої української комедії, яку можна подивитися всією сім'єю, у нас є для вас чудові рекомендації. Це українські стрічки, які точно подарують найприємніші емоції після перегляду.

У матеріалі 24 Каналу обирайте фільм для себе. Не забудьте приготувати попкорн, щоб ваш перегляд був ще солодшим.

Цікаво також Найсімейніша комедія 2026 року: новий український фільм, який вже в січні покажуть в кінотеатрах

Які українські комедії подивитись всією сім'єю?

"Мій карпатський дідусь"

Якщо ви в пошуку цікавої комедії, яку можна подивитися всією сім'єю, зокрема й з дітьми, гарним варіантом стане українська трагікомедія "Мій карпатський дідусь".

Це фільм режисера Зази Буадзе, який вийшов у прокат 28 грудня 2023 року. Стрічка поєднує в собі елементи драми та комедії. У центрі сюжету – історія молодого італійця Майка, який дізнається, що має українське коріння. Він приїздить до карпатського села, аби розвіяти там прах своєї матері.

"Мій карпатський дідусь": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте все виявляється не так просто. Там живе його дід Михайло – колишній клоун на прізвисько Буба. Майку доводиться познайомитися з дідом, який виявляється буркотуном і не знає ні англійської, ні тим паче італійської.

Саме тому ця зустріч перетворюється на справжній вир шалених подій, які назавжди поєднають рідних людей. Головні ролі у фільмі виконали Богдан Бенюк, Ірина Бенюк, Сімоне Коста та інші.

Стрічка має доволі високі глядацькі рейтинги, тож точно зможе подарувати приємні емоції від перегляду.

Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Окрім цього фільму, гарними варіантами для вечірнього перегляду або вихідних можуть стати такі українські комедії:

"Крашанка",

"Дон Жуан із Жашкова".

Ці стрічки вже подарували багатьом глядачам справжній вир позитивних емоцій і готові викликати сльози від сміху та приємні враження. Обирайте фільм на вечір і зробіть свій різдвяно-новорічний період ще теплішим і затишнішим.