Для хорошого настрою: 3 веселі українські фільми на вихідні

Щоб провести вихідні з усмішкою та ненадовго забути про стресові події, можна переглянути легкі й смішні фільми. Серед українських стрічок є комедії, що варті перегляду.

Кіно 24 розповість про українські комедії, що заряджають гумором, дарують гарний настрій і нагадують, як багато в нашому житті приводів для сміху. Готуйте попкорн і влаштуйте собі домашній кіновечір.

До слова З Дантесом і зіркою "Кави з кардамоном": новий український еротичний трилер, який вас вразить

"Уроки толерантності"

Провінційна вчителька Надія Найдюк та її сім'я на межі фінансового краху. Але раптом з'являється допомога: учасникам програми "Уроки толерантності" виплатять чималу суму. Для цього потрібно прихистити представника ЛГБТ-спільноти. Після суперечки родина погоджується на цей крок. Так герої опиняються в багатьох кумедних ситуаціях.

"Уроки толерантності": дивіться трейлер онлайн

"Мій карпатський дідусь"

Українсько-італійська комедія розповідає про італійського підлітка з українським корінням Мікаеле. Після смерті матері він їде до села в Карпатах, де мешкає його дідусь. Спершу їм дуже складно знайти спільну мову, адже дід має нелегкий характер і не знає ні італійської, ні англійської. Та після кумедних ситуацій вони розуміють важливість сім'ї.

"Мій карпатський дідусь": дивіться трейлер онлайн

"Я, "Побєда" і Берлін"

Екранізація твору Андрія Кузьменка розповідає про події 90-х. Музикант-початківець Кузьма разом зі своїм другом їде до Берліна на старенькому радянському авто. Він планує зустрітися з колекціонером, який начебто хоче обміняти цей "раритет" на новий автомобіль. Але з перших хвилин поїздки все йде не так.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться трейлер онлайн