Після першої серії вже не відірватися: 5 українських комедійних серіали, які приємно здивували

Українські серіали давно перестали бути лише про нескінченні сімейні драми, випадкові втрати пам'яті та родичів, які дивом повертаються через двадцять серій. Останніми роками в них почали жартувати над реальністю та чесно говорити про речі, які ще недавно обходили десятою дорогою.

24 Канал зібрав українські серіали, які легко дивляться, змушують посміхнутися, а іноді й несподівано зачіпають за живе.

"Моя улюблена Страшко"

Якщо здається, що це чергова історія про "сіру мишку", яка раптом стає красунею, не поспішайте з висновками. Насправді серіал значно глибший.

Тут жартують про офісне життя, соцмережі та корпоративні інтриги, але водночас говорять про мобінг, сексизм, комплекси й бажання відповідати чужим очікуванням. Іноді найсмішніше в цій історії – наскільки впізнаваними можуть бути її персонажі.

"Моя улюблена Страшко": дивитись трейлер

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Це точно не підручник з історії. І саме тому серіал працює.

Козаки, московити, магічна сережка, пригоди, абсурдний гумор і постійне підколювання історичних штампів – усе це перетворюється на легку авантюрну комедію. Тут не бояться сміятися навіть із героїчного пафосу, і виходить напрочуд вдало.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивитись трейлер

"Зв'язок"

Серіал, який доводить: навіть у найважчі часи українці знайдуть привід пожартувати.

Події розгортаються після початку повномасштабної війни, коли кілька родин із різних міст підтримують зв'язок через відеодзвінки. Попри складні теми, серіал дуже теплий, життєвий і знайомий кожному, хто хоч раз казав: "Ти мене чуєш? Алло? Знову зависло..."

"Зв'язок": дивитись трейлер

"Встигнути до 30"

Криза тридцяти існує. І цей серіал вирішив не сперечатися з цим фактом.

Три подруги випадково зустрічаються у свій 29-й день народження й вирішують за рік кардинально змінити життя. Кар'єра, кохання, мрії та купа кумедних ситуацій – усе знайоме кожному, хто хоча б раз обіцяв собі "почати з понеділка".

"Встигнути до 30": дивитись трейлер

"Дієта №0"

Колись Іван був закоханим студентом, якого красуня Марго навіть не помічала. Минуло кілька років – і ролі несподівано помінялися місцями: він став успішним лікарем-дієтологом, а вона втратила розкішне життя. Залишається лише одне питання: чи дає доля другі шанси, чи просто любить красиво пожартувати.

"Дієта №0": дивитись трейлер

Ну комедії комедіями, але й про українські мелодрами не забувайте.