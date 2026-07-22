24 Канал зібрав українські серіали, які легко дивляться, змушують посміхнутися, а іноді й несподівано зачіпають за живе.
"Моя улюблена Страшко"
Якщо здається, що це чергова історія про "сіру мишку", яка раптом стає красунею, не поспішайте з висновками. Насправді серіал значно глибший.
Тут жартують про офісне життя, соцмережі та корпоративні інтриги, але водночас говорять про мобінг, сексизм, комплекси й бажання відповідати чужим очікуванням. Іноді найсмішніше в цій історії – наскільки впізнаваними можуть бути її персонажі.
"Моя улюблена Страшко": дивитись трейлерНе пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
"Козаки. Абсолютно брехлива історія"
Це точно не підручник з історії. І саме тому серіал працює.
Козаки, московити, магічна сережка, пригоди, абсурдний гумор і постійне підколювання історичних штампів – усе це перетворюється на легку авантюрну комедію. Тут не бояться сміятися навіть із героїчного пафосу, і виходить напрочуд вдало.
"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивитись трейлер
"Зв'язок"
Серіал, який доводить: навіть у найважчі часи українці знайдуть привід пожартувати.
Події розгортаються після початку повномасштабної війни, коли кілька родин із різних міст підтримують зв'язок через відеодзвінки. Попри складні теми, серіал дуже теплий, життєвий і знайомий кожному, хто хоч раз казав: "Ти мене чуєш? Алло? Знову зависло..."
"Зв'язок": дивитись трейлер
"Встигнути до 30"
Криза тридцяти існує. І цей серіал вирішив не сперечатися з цим фактом.
Три подруги випадково зустрічаються у свій 29-й день народження й вирішують за рік кардинально змінити життя. Кар'єра, кохання, мрії та купа кумедних ситуацій – усе знайоме кожному, хто хоча б раз обіцяв собі "почати з понеділка".
"Встигнути до 30": дивитись трейлер
"Дієта №0"
Колись Іван був закоханим студентом, якого красуня Марго навіть не помічала. Минуло кілька років – і ролі несподівано помінялися місцями: він став успішним лікарем-дієтологом, а вона втратила розкішне життя. Залишається лише одне питання: чи дає доля другі шанси, чи просто любить красиво пожартувати.
"Дієта №0": дивитись трейлер
Ну комедії комедіями, але й про українські мелодрами не забувайте.