На цих українських серіалах виросли цілі покоління

Мабуть, кожній людині хочеться хоча б раз повернутись у ті безтурботні часи, коли найбільшою проблемою залишалось лише встигнути на початок нового епізоду. Попри те, що раніше на нашому телебаченні було багато російського контенту, однак і українська продукція знаходила своє місце.

Сьогодні 24 Канал розповість про деякі культові українські серіали на яких дійсно зростали покоління.

"Леся + Рома", 2005 – 2008

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість серій: 136

Це по-справжньому культовий серіал, який закохав у себе мільйони. У центрі сюжету – подружня пара, яка кожного дня мала якісь пригоди в особистому житті. Та саме легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.

"Роксолана", 1997 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Кількість серій: 50

На ті роки це був дуже масштабний проєкт, який мав обмежений бюджет. Сьогодні може здатись, що команді неабияк бракувало масовки, кількості костюмів й інших декорацій, та тоді серіал став справжнім шедевром.

Історична драма розповідає про долю української дівчини Насті Лісовської. Під час одного з нападів кримських татар її викрадають і продають на невільничому ринку в Стамбулі. Вона потрапляє до гарему султана Сулеймана Пишного, де згодом стане дружиною наймогутнішого правителя Османської імперії, а зватимуть її Гюрем.

"Царівна", 1993 – 1994

Рейтинг IMDb: –

Кількість серій: 20

Серіал "Царівна" називають першою масштабною українською телемелодрамою, яку зняли за однойменною повістю Ольги Кобилянської.

Події серіалу розгортаються на Буковині на початку XX століття. Головна героїня стала сиротою у молодому віці. Після смерті батьків була змушена переїхати жити до родини свого дядька. У новій родині її принижують, не дають права на власну думку і особисте життя. Та з кожною серією дівчина доводить, що їм не вдасться зробити з неї рабу.

