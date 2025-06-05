3 гідні українські мінісеріали, які можна подивитись всього за вечір

Якщо ви надаєте перевагу саме українським стрічкам, але не маєте часу для тривалого перегляду, то варто обрати для свого кіновечора мінісеріал. Це стрічки, які налічують небагато епізодів, тож ви зможете поринути в цікаву історію всього за один вечір.

У матеріалі Кіно 24 ми зібрали справді гідні українські мінісеріали, які точно зможуть підкорити ваші серця. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже сьогодні.

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"Ліки від минулого"

У центрі сюжету Аліна, яка працює медсестрою в лікарні та щодня допомагає пораненим військовим повертатися до цивільного життя. Вона дуже віддана своїй справі та відповідальна, однак допомагаючи іншим, вона має дуже багато турбот в особистому житті.

"Ліки від минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рани минулого нагадують про себе знову і знову, але, можливо, зовсім скоро вона знайде від них ліки.

До речі, на Netflix відбулась довгоочікувана прем'єра 3 сезону культового серіалу "Джинні й Джорджія". Дізнайтесь подробиці нових епізодів – за посиланням.

Також, якщо ви шукаєте серіал на один вечір, вам точно сподобається стрічка "Моє кіно", у якому зіграла зірка "Кохання та полум'я" Катерина Кузнецова, або ж історична стрічка "І будуть люди". Це абсолютно різножанрові серіали, які зможуть підкорити серця кожного. Тому обирайте кіноісторію, яка прийдеться до смаку саме вам.