3 українські серіали, від яких мурахи по шкірі

Помилково вважати, що в українських серіалах немає інтриги, а сюжети одноманітні. Попри те, що наш кінематограф знаходиться на стадї розвитку, це зовсім не говорить про відсутність успішних проєктів.

24 Канал розкаже про сюжети одних із найкращих українських серіалів, від яких не зможете відірватись під час перегляду.

"Митець"

Рейтинг IMDb: –

Історія розгортається в наші дні. Дмитра Сокорука – майора, знаходять в автівці колаборанта після майже трьох років загадкового зникнення. Чоловік не пам'ятає де він був і що трапилось.

Однак полон залишив дивні наслідки: він починає малювати сцени злочинів, які згодом відбуваються в реальності.

"Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зломовчання"

Рейтинг IMDb: 7,6

Події розгортаються одразу у двох країнах – Україні та Хорватії. Головна героїня – дружина впливового хорватського підприємця й керівниця доброчинного фонду Ольга дізнається про зникнення своєї племінниці в Києві. Вона вирушає на пошуки дівчини, а слід приводить її аж до хорватського міста Осієк.

Там вона знайомиться з місцевим поліціянтом Володимиром і журналістом Стрібором. Виявляється, що чоловіки також розслідують зникнення молодих дівчат. Спільні зусилля дають результат. Вони дізнаються, що місцевий криміналітет заробляє на сексуальному рабстві й викрадає для цього юних українок.

Що важливо, історія заснована на реальних подіях.

"Зломовчання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перевізниця"

Рейтинг IMDb: 7,1

Події розгортаються на початку повномасштабної війни. Психологиня Лідія з першого дня вирішує змінити свою діяльність і стає перевізницею. На своєму автомобілі Skoda вона надає допомогу людям, які змушені залишити свої домівки й шукають рідних або вирушають у безпечні місця.

Кожна серія – це нова історія.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

