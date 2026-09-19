3 захопливі українські серіали про лікарів, які тримають у напрузі до останньої секунди

Операційна – місце, де немає права на тремтіння рук і сумніви, а кожна секунда вирішує чиюсь долю. До Дня хірурга наша редакція зібрала найкращі українські серіали про лікарів, які щодня здійснюють справжні дива.

Ці стрічки показують, як фахівці щодня оперують під вибухами, розплутують безнадійні медичні загадки та борються за пацієнтів, попри виснаження й власні життєві драми.

"Шпиталь"

Рейтинг IMDb – 7

Події розгортаються на початку великої війни в польовому шпиталі біля польського кордону. Тут пліч-о-пліч працюють українські медики та закордонні добровольці, які щодня рятують поранених військових і цивільних. Кожен епізод показує складні діагнози та зворушливі людські долі, що переплітаються просто в палатах. Попри жахи, що відбуваються навколо, у цих стінах завжди залишається місце для надії, щирої підтримки та справжнього кохання.

"Шпиталь": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: У виданні "Детектор медіа" оглядачка Марія Спалєк відзначає динамічний сюжет, акторську гру та доречний оптимізм серіалу під час висвітлення щемливих історій війни. Водночас критикиня нарікає на численні медичні ляпи й небезпечні поради щодо самолікування, які перетворюють просвітницьку драму на сумнівний посібник з народної медицини.

"Жіночий лікар. Нове життя"

Рейтинг IMDb – 6,9

Після російського обстрілу й руйнування дому акушер-гінеколог Михайло Гончар виїжджає з Сіверськодонецька та оселяється з маленькою донькою в столиці. Чоловік влаштовується до Київського центру репродуктології, де допомагає вагітним жінкам із найважчими діагнозами. У лікарні Михайло одразу стикається з напругою, заздрістю колег і прихованими інтригами керівництва. Попри всі виклики воєнного часу, лікар не зраджує власні принципи та щодня виборює шанси на нове життя.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: На "Детектор медіа" оглядачка Марія Спалєк відзначає остаточний відхід серіалу від російського ринку, органічну українську мову, вдалий гумор і чуйне відображення воєнних реалій сьогодення. Водночас критикиня вказує на помітний самоплагіат у сценарії, адже життєва історія нового головного героя майже повністю повторює арку персонажа з попередніх сезонів.

"Черговий лікар"

Рейтинг IMDb – 6,0

У центрі сюжету – чотири лікарі, які щодня рятують життя своїх пацієнтів. До госпіталю потрапляє все більше людей, які потребують допомоги. У кожній серії фахівці стикаються з різноманітними випадками – від звичайних травм і нещасних випадків до рідкісних хвороб і критичних станів. Інколи лікарі стають свідками особистих драм своїх пацієнтів та навіть можуть долучитися до розв'язання їх проблем. Кожен з медиків стикається з новими викликами й приймає важливі рішення, від яких залежатиме доля пацієнтів. Прототипами головних героїв стали реальні столичні лікарі.

"Черговий лікар": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: На платформі "Кіноріум" оглядачі хвалять серіал за легку подачу та вдале поєднання життєвих історій пацієнтів з детективними елементами. Водночас проєкту дорікають за надмірну наївність і повторюваність сюжетів, а також за часом штучні діалоги персонажів.

А для прихильників українських історичних драм ми вже теж підготували особливу добірку.