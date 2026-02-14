Не лише "Тиха Нава": 4 топові українські серіали, які варто подивитись
- Серіал "Тиха Нава" – детективний трилер про розслідування серії злочинів, з рейтингом IMDb 7.6/10.
- "Ключі від правди", "Спіймати Кайдаша", та "Перші ластівки" – інші популярні українські серіали з високими рейтингами на IMDb.
Останніми роками популярність українських серіалів зросла. Щороку виходять нові історії, які завоювують увагу глядачів, серед найновіших – детективний трилер у стилі true crime "Тиха Нава".
24 Канал розповість про топові українські серіали, які варто подивитись. Зберігайте добірку для вихідних.
Які топові українські серіали подивитись?
"Тиха Нава"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Улітку 2018 року Адам приїжджає на відпочинок до Тихої Нави разом з нареченою Інною. Коли закохані сваряться, хлопець утікає, а дівчина відправляється його шукати. Раптом вона стає жертвою зґвалтування. Поліція не береться за розслідування справи, а Інна починає підозрювати у злочині Адама.
Пара розходиться, проте Адам прагне знайти винного, тож знову вирушає до Тихої Нави. У місті стається зґвалтування та вбивство. Так, молодий юрист береться за розслідування серії жорстоких злочинів.
"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ключі від правди"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
У центрі сюжету – слідча Валерія, яка йде зі служби, коли її брата звинуватили у злочині й він загинув. Дівчина хоче розкрити правду. Розслідування приводить головну героїню до престижного готелю, який багато чого приховує. Валерія потрапляє у світ змов, брехні та інтриг, а також наражає себе на небезпеку.
"Ключі від правди": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Спіймати Кайдаша"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Серіал, створений за мотивами повісті "Кайдашева сім'я", яку написав Іван Нечуй-Левицький. Проте події розгортаються протягом 2000-2014 років, а Наталка Ворожбит додала до сценарію нові сюжетні лінії. Це історія про сім'ю Кайдашів: Омелька, Марусю, Карпа, Лавріна, Мотрю та Мелашку.
"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Перші ластівки"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
У першому сезоні розповідається про 11-класників. Одного дня у школі стається трагедія – одну з учениць знаходять мертвою. Слідча Ольга Макарова повинна розкрити: дівчина покінчила життя самогубством чи її хтось зіштовхнув з даху багатоповерхівки. Під час розслідування багато таємниць учнів і батьків стають відомими.
"Перші ластівки": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які українські серіали скоро вийдуть?
"Белла Віта" – у серіалі розповідається про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук, яка опиняється на весіллі бізнесмена Владислава Сікорського і повинна зіграти роль його нареченої.
"Скарби" – це історія про Віру, яка повертається до рідного міста, щоб почати життя спочатку. Туди також приїжджає капітан поліції Богдан, який хоче знайти справжнього вбивцю свого батька.