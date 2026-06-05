Не тільки "Спіймати Кайдаша": 3 позитивні українські серіали для ідеальних вихідних

Ще один непростий робочий тиждень позаду. Саме час відкласти всі справи й хоча б на кілька годин відволіктися від щоденної метушні за переглядом легкого та позитивного українського серіалу.

Для багатьох глядачів справжнім фаворитом уже давно стала стрічка "Спіймати Кайдаша", яка дарує яскраві емоції та змушує одночасно сміятися й замислюватися над важливими речами. Однак якщо ви вже переглянули цей серіал не один раз, у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку популярних українських серіалів, які чудово підійдуть для затишних вихідних.

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"Будиночок на щастя"

"Будиночок на щастя" – популярний комедійний серіал, який уже багато років залишається одним із найулюбленіших серед українських глядачів.

Сюжет розгортається навколо молодого подружжя, яке вирішує залишити міське життя та переїхати до села. Спроби адаптуватися до нових умов постійно призводять до кумедних і несподіваних ситуацій, за які цей серіал і полюбили мільйони українців.

"Будиночок на щастя": дивіться серіал онлайн

"Дівчата"

Цей серіал розповідає про дружбу, підтримку та жіночу солідарність. Кожна з героїнь переживає власні труднощі: хтось стикається з проблемами у стосунках, хтось шукає себе в професії, а хтось намагається налагодити взаємини з дітьми.

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри всі виклики, вони завжди залишаються поруч одна з одною та готові підтримати подругу в найскладніший момент. Саме тому історія надихає та дарує віру в те, що справжня дружба допомагає долати будь-які труднощі.

"Майор Сковорода"

Ще одна чудова стрічка для вихідних – популярна українська поліцейська комедія з Андрієм Ісаєнком у головній ролі.

У центрі сюжету – харизматичний, але дещо ексцентричний майор Андрій Сковорода, який очолює команду молодих і недосвідчених поліцейських. Відтоді їхнє життя перетворюється на справжню низку несподіванок, курйозів і комічних ситуацій. Серіал сповнений гумору, сарказму та динамічних пригод, тому чудово підійде для легкого перегляду на вихідних.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку до смаку та дозвольте собі хоча б ненадовго забути про щоденні турботи.