Ідеальні для перегляду після роботи: 3 українські серіали, які можна подивитися за тиждень

Літо – час для відпочинку. Якщо у вас немає змоги "втекти" від сірих буднів, то варто влаштувати собі релакс вдома.

Ідеальним варіантом для цього стане перегляд українського серіалу. У нашій новій добірці від Кіно 24 ви можете знайти для себе найкращу стрічку.

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Які українські серіали подивитись після роботи?

"Кава з кардамоном"

Це вже улюблена мелодраматична історія, яка неабияк полюбилась українцям. У центрі сюжету Анна і її історія забороненого кохання. У 1 сезоні дівчина боролась за своє місце під сонцем та чоловіка, якого кохає. А вже у 2 сезоні, прем'єра якого відбудеться восени 2025 року, Анна боротиметься і за свою землю.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тілоохоронець"

Це 8-серійна кримінальна мелодрама з гострим сюжетом та неочікуваним фіналом. За сюжетом, Катерина змушена очолити сімейний бізнес. Трагічна загибель батьків у ДТП 5 років тому змусила дівчину стала єдиною спадкоємицею холдингу, який із нуля створив її тато. Та один день змінить її життя. Саме цей трагічний випадок покаже справжнє обличчя кожного, хто живе під одним дахом із Катею.

"Тілоохоронець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Одна родина"

У центрі подій – історія молодої Оксани Романюк, яка виросла в заможній фермерській родині на півдні України. Вона здобувала освіту за кордоном, але згодом повертається додому, де знайомиться з Максимом.

Між молодими виникає щире почуття, та їм доводиться приховувати свої стосунки через давній конфлікт між їхніми родинами. Їхнє кохання розквітає, але надії на спільне майбутнє руйнує війна. Згодом Оксана дізнається трагічну звістку: Максим загинув на фронті.

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Щоб урятувати родинну справу, дівчина погоджується на шлюб із братом загиблого – чоловіком, який водночас є давнім ворогом її родини. Та чи зможе вона знайти щастя поруч із тим, кого не кохає?