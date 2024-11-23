5 цікавих українських серіалів, які можна подивитися за вихідні

Українські серіали все більше завойовують любов глядачів. Вони привертають увагу драматичними сюжетними лініями, гумором та автентичним колоритом. Саме тому українські телепроєкти можуть стати чудовим вибором на вихідні.

24 Канал підготував добірку українських серіалів, які стануть ідеальним варіантом для перегляду у вільний час. Вони мають небагато серій, а тому глядачам вдасться подивитися їх всього за вихідні.

Важливо День пам'яті жертв Голодомору: 5 художніх фільмів, які має побачити кожен українець

"І будуть люди"

Кількість серій: 12

Мінісеріал розповідає про трагічне життя українських селян в історичний період – під час Першої світової війни, революції, колективізації та Голодомору. Кожен з епізодів присвячений окремому персонажу та описує його непросту долю, але разом з тим, і кохання.

"І будуть люди": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати Кайдаша"

Кількість серій: 12

Цей серіал – це осучаснена адаптація повісті Івана Нечуя-Левицького. Події розгортаються в Україні 2005 – 2014 року навколо сім'ї Кайдашів та вічної теми – стосунків батьків з дітьми.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

"Кава з кардамоном"

Кількість серій: 10

У центрі драматичної історії кохання – заборонені стосунки між українкою та польським шляхтичем. Події розгортаються у Львові XIX століття в період "Весни народів". Коли донька священника тісно потоваришувала з одруженим і набагато старшим шляхтичем, вони обоє стикаються з різким осудом з боку суспільства.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

"Перші дні"

Кількість серій: 6

У серіалі показано шість історій, які відбуваються на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ольга опиняється поруч з колишнім і нинішнім чоловіками, Максим – на роботі у зоопарку. Хлопчик Єгор збиває ракети у своїй уяві, а німець Клаус опиняється серед волонтерів. Головні герої рятують себе, близьких та зберігають свою віру в перемогу.

"Перші дні": дивіться трейлер онлайн

"Століття Якова"

Кількість серій: 4

Історичний мінісеріал розповідає про життя Якова – селянина родом з Волині, який дожив до ста років. У нього величезний життєвий шлях – він багато що побачив та жив у п'яти різних державах. Насправді Якову хотілось звичайного людського щастя – працювати на рідній землі та кохати.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

Ці українські серіали точно вартують вашого перегляду. Бажаємо гарних вихідних!