Не лише "Повернення": серіали про повномасштабне вторгнення, які має побачити кожен українець

22 лютого на телеканалі ICTV2 відбулась прем'єра українського серіалу "Повернення", в якому знялись Олександр Рудинський, Євген Григор'єв, Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк, Федір Гурінець та інші актори. Це історія про ветерана війни, який отримав важке поранення на фронті та повертається до цивільного життя.

24 Канал розповість, які серіали про повномасштабне вторгнення варто подивитися. Вони мають високий рейтинг та отримали позитивні відгуки від глядачів.

Серіали про повномасштабне вторгнення

"Повернення"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Олександр Кречет переніс ампутацію. Ветеран переживає фізичний біль і бореться з внутрішніми демонами, а також у його свідомість приходить образ загиблого побратима Сергія Верби.

Чоловік допомагає родині друга справитись з важкою втратою і намагається прийняти нового себе. Олександр проходить шлях повернення до цивільного життя і до власної ідентичності.

"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прикордонники"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Події першого сезону розгортаються у вересні 2021 року – за пів року до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Молоді хлопці й дівчата вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України.

Наставником деяких курсантів стає герой АТО Іван Криницький, в якого є власна методика викладання. Він прагне, аби новачки стали справжніми бойовими офіцерами.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перевізниця"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.1/10

У центрі сюжету – психологиня Лідія, яка під час війни стала перевізницею, щоб рятувати людей з гарячих точок. За основу серіалу взято реальні історії українців. У кожному епізоді – нова поїздка та новий пасажир.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.0/10

У серіалі розповідається про харківських медиків екстреної допомоги, які на початку повномасштабного вторгнення працювали 24/7 – навіть під час сильних бомбардувань.

Фельдшерка Надія вирішила залишитися у рідному місті, хоча хлопець намагався вмовити її виїхати у безпечне місце. Жінка проходить важкі моральні та фізичні випробування і постійно ризикує життям, але не здається.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які українські комедійні серіали подивитися?

Якщо ви хочете розслабитись, то для цього ідеально підійдуть такі українські комедійні серіали: