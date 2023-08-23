10 гідних українських серіалів, які варто побачити

Протягом 32 років Незалежності України українці дуже змінилися. Наш духовний і інтелектуальний рівень виріс, а в сучасних умовах війни ми особливо яскраво усвідомили свою справжню ідентичність. Для глибшого розуміння нашої національної приналежності та щоб розслабитися після напруженого дня, ми радимо до перегляду 10 важливих українських серіалів.

Сідайте зручніше, запросіть друзів чи родичів в компанію, оберіть із підбірки 24 Каналу найцікавіший серіал і отримайте задоволення від перегляду. Віддайте перевагу українському кіно!

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"Сага"

У серіалі "Сага" йдеться про найвизначніші події історії Україні. Війна, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупація Києва 1941-го року, Чорнобильська катастрофа, розпад Радянського Союзу, проголошення незалежності України та події Революції Гідності. На прикладі головних героїв глядачі побачать, як українці переживали історичні події та намагались врятувати головне – свою сім'ю.

"Сага" 2020: дивіться трейлер



"І будуть люди"

"І будуть люди" – український драматичний епічний серіал. Цей проєкт базується на однойменному романі Анатолія Дімарова. Серіал складається з 12 серій, присвячених окремим персонажам.

Серіал створює реалістичний образ справжньої історії українського села та його народу. Він розкриває дивовижну драму поколінь, які в період турбулентних подій 1930-х років переживали загрозу знищення.

Хоча події саги відбуваються понад сто років тому, глядачі відчувають спільні мотиви, почуття та думки героїв. Адже нас єднають вічні цінності: незламна воля кохати, залишатися вірним собі, захищати свій дім і близьких. Багато глядачів розпізнають у персонажах своїх бабусь, дідусів і навіть себе, оскільки те, через що вони проходили, стає актуальним і сьогодні.

"І будуть люди" 2020: дивіться трейлер

"Століття Якова"

"Століття Якова" – історичний мінісеріал із чотирма епізодами. Сюжет базується на однойменному романі Володимира Лиса.

Основний герой - простий український селянин, якого доля нещадно випробовувала. Серіал відображає багатогранність життя, кохання та польське панування на Заході, нашу культуру та історію України. Ця захоплива та романтична драма навряд чи залишить когось байдужим.

"Століття Якова" 2016: дивіться частину першу

"Перші ластівки"

"Перші ластівки" – український молодіжний телесеріал-антологія. Кожен сезон пропонує глядачам самостійний мінісеріал із власними героями та їхніми унікальними історіями. Наприклад, перші два сезони спільно об'єднує загадковий антагоніст "Друг".

Перший сезон пропонує поглиблене вивчення життя підлітків у школі, другий – університетські будні факультету журналістики. Звичайне їхнє повсякдення прикрашене різноманітними пригодами.

Однак, серіал також можна сприймати як трилер або детектив, завдяки включенню в сюжет вбивств та їхніх розслідувань. Розкриваючи заплутані історії життя, молоді герої розкривають багато таємниць своїх однолітків, а також підносять соціальні питання, що цікавлять сучасне покоління.

"Перші ластівки" 2019: дивіться трейлер

"Спіймати Кайдаша"

Серіал був створений на основі повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Сценарій було адаптовано до сучасних реалій, з метою відобразити глядачеві, на прикладі сімейних конфліктів 20 століття, актуальні проблеми сьогодення. Талановита сценаристка Наталія Ворожбит взялася за перетворення історії на екрані, вона також зіграла роль матері Мелашки у серіалі.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер

"Кава з кардамоном"

В історичній драмі "Кава з кардамоном" розкрита захоплива та емоційна історія забороненого кохання між одруженим польським шляхтичем Адамом і молодою українською сиротою Анною. Ці події відбуваються на тлі революції 1848 – 1849 років, відомої як "Весна народів".

Сценарій для цього серіалу був розроблений на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким авторка працювала понад десять років.

"Кава з кардамоном" 2021: дивіться трейлер

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"Секс, Інста і ЗНО"

Відвертий серіал про підлітків та їхній перший секс, булінг у школі, ЗНО та прищі. "От такий а**єнний день" – каже головна героїня Саша Моцак. Ще зранку вона була найпопулярнішою дівчиною в школі, але до вечора все змінилося. З'явилася конкурентка Єва Горбатюк. Вона не зупиниться перед нічим, поки всі в школі не почнуть вважати її кращою за Сашу.

"Секс, Інста і ЗНО" 2021: дивіться трейлер

"Я – Надія"

"Я – Надія" – перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян. Він розповідає про співробітників невідкладної медичної допомоги, які навіть не зважаючи на страх і виснаженості, витримують обстріли та бомбардування під час війни та героїчно рятують життя безлічі людей. Ідея цього серіалу була натхненна реальною історією 22-річної фельдшерки Анни Андрющенко, яка на початку війни працювала в харківському Центрі невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Я – Надія" 2023: дивіться серіал

"Мама"

"Мама" – це восьмисерійний драматичний серіал, який присвячений подіям, що відбувалися на окупованому Донбасі у 2014 році. Це дивовижна історія про Ніну Петрівну, жительку Житомира, яка відпустила єдиного сина Василя на війну. Однак там хлопця захопили в полон, і жінка вирушає на власний ризик на пошуки сина.

"Мама" 2022: дивіться першу серію

"Молода"

"Молода" – гумористичний телесеріал, що розповідає історію жінки, яка прагне почати все спочатку, але на її шляху стоїть вік. Ольга, 40-річна героїня, мала безхмарне життя, поки чоловік не залишив її через молодшу коханку. На додачу до цього, всі їхні сімейні накопичення пішли на гральні ігри, залишивши жінку в боргах.

Обставини примушують Ольгу повернутися до роботи, яку вона колись залишила ради сім'ї, але тепер їй доводиться шукати новий початок. Вона вирішує відновити свою кар'єру в галузі видавництва.

Все змінюється після випадкової зустрічі з Дімою, хлопцем у віці 26 років, який сприймає Ольгу за ровесницю. Ця несподівана зустріч міняє все життя головної героїні.

Сценарій для цього серіалу був розроблений на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким авторка працювала понад десять років.

"Молода": дивіться першу серію