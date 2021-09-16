Український фільм "Пульс" отримав дві престижні нагороди на кінофестивалі у США

Спортивна драма "Пульс" отримала дві нагороди на Міжнародному кінофестивалі Richmond International Film Festival у США. В яких категоріях перемогла українська стрічка читайте на Кіно 24.

Прем'єра фільму "Пульс" відбулась 22 липня 2021 року, напередодні Олімпійських ігор у Токіо. Стрічка вже отримала три нагороди: "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер" на кінофестивалі FLIC (США, Полсон), де і відбулась світова прем'єра фільму, а також Jury Award на Nice International Film Festival (Франція).

До теми "Той день" Океану Ельзи у виконанні Злати Огнєвіч: вийшов новий саундтрек до фільму "Пульс"

Міжнародний кінофестиваль Richmond International Film Festival (RIFF) відбувався протягом періоду з 7 по 12 вересня у місті Річмонд, що у США. На фестивалі показали понад 150 кінострічок від режисерів із 35 країн усього світу. Стрічка "Пульс" була представлена у двох номінаціях — Найкращий фільм та Найкраща акторка (виконавиця головної ролі Наталя Бабенко), тож український фільм в обох із них виборов перше місце.

"Пульс" 2021: дивіться трейлер фільму

Про що розповідає картина "Пульс"

Історія фільму розповідає нам про українську паралімпійську спортсменку легкоатлетку Оксани Ботурчук (Наталія Бабенко), яка мріяла підкорити Олімпійські ігри, але потрапила у страшну автотрощу.

Наталію Бабенко,

Станіслава Боклана,

Вікторію Левченко,

Роман Ясіновський,

Наталію Долю,

Олександра Кобзара,

Лілію Ребрик,

Ахтема Сеітаблаєва.

саундтрек до фільму виконала відома українська співачка Злата Огнєвіч – це кавер на знаменитий шлягер 90-их Святослава Вакарчука "Той день".