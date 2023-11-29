Не про війну: актор Девізоров, який служить в ЗСУ, назвав новий український фільм, вартий Оскара

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова представлятиме Україну на Оскарі-2024 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Це важливий документальний фільм, який точно має побачити весь світ.

Однак окрім "20 днів у Маріуполі" цього року в Україні відбулося чимало інших прем'єр, які також варті всесвітньо відомої статуетки Оскара. Актор Максим Девізоров, який зараз служить в ЗСУ, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу назвав власного претендента на кінопремію.

Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

І ним стала стрічка "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Саме ця картина справила на Максима сильне враження і візуально, і акторськими роботами, і своєю історією.

Не маю сумнівів, що "Памфір" міг би гідно представити Україну у битві за Оскар, його художні якості для мене беззаперечні,

– підкреслив Максим.

Актор додав, що поважає і підтримує рішення Українського оскарівського комітету обрати для цьогорічної участі "20 днів у Маріуполі".

Дивовижний та спустошливий документальний факт російської нелюдської агресії та їхніх злочинів. Це більше ніж кіно,

– наголосив Девізоров.

Чому "Памфір" варто подивитися кожному

Прем'єра фільму в кінотеатрах відбулася 23 березня 2023 року і лише за два тижні прокату касові збори становили майже 7 мільйонів гривень.

"Памфір" об'їхав понад 40 фестивалів по світу, став номінантом на нагороду Відкриття року Європейської кіноакадемії та тріумфатором Національної премії кінокритиків "Кіноколо". А The Guardian включив стрічку до списку найкращих фільмів 2023 року.

У цій сімейній драмі розповідається про хорошого сім'янина, який звертає з чесного шляху заради сім'ї. "Памфір" – прізвисько, яке він отримав у своєму селі від діда. Особливої атмосфери картині додає локації та час розвитку подій – Захід України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму