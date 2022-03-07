Український кінорежисер Михайло Іллєнко вступив до лав тероборони: промовисте фото
Джерело:фейсбук Михайла Іллєнка
Відомі українські актори, режисери, знаменитості "кидають з рук" свої інструменти, беруть зброю і йдуть захищати рідну землю. До лав тероборони вступив також і Михайло Іллєнко.
Кінорежисер опублікував у своєму фейсбуці фото, де він разом із колегою, режисером і викладачем Андрієм Іванюком. Вони впевнено стоять і тримають зброю.
А ви знали Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та актор Олексій Тритенко обороняють Україну: промовисте фото
Два викладачі Карпенка-Карого, два режисери. Спочатку я пояснював магістру Андрію Іванюку деякі маленькі хитрощі професії режисера, тепер Андрій ділиться зі мною своїм півторарічним досвідом бійця АТО,
– написав Іллєнко.
Андрій Іванюк та Михайло Іллєнко в лавах тероборони / Фото з фейсбуку Іллєнка
Українська армія – найпотужніша у світі. Тероборона – незламна. Вже 12-й день наші захисники та захисниці захищають Україну, і, безперечно, всю Європу від нахабного ворога – Росії. Друзі Михайла Іллєнка побажали слави українському війську, а ще Божої опіки:
- "Слава Україні! Слава Українському війську! Тримаймося, браття!";
- "Дякуємо! Хай бережуть вас янголи-охоронці, як і ви охороняєте нас!";
- "Дякуємо вам! Обіймаємо міцно! Бережи вас Боже!";
- "Низький вам уклін. Все буде Україна!";
- "Гарні Воїни, пишаюся! Бережіть себе, Захисники! Разом ми збережемо Україну! Слава Героям! Слава Нації! Смерть мордорським окупантам! Смерть!".
До теми Оборонятимуть Україну: які знаменитості міняють інструменти на зброю
Нагадаємо, до лав тероборони вже вступили:
- Ахтем Сеітаблаєв;
- Олексій Тритенко;
- Олександр Положинський;
- Тарас Тополя;
- Фагот;
- Андрій Хливнюк;
- Олег Сенцов.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!