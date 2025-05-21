Український серіал з напруженим сюжетом, доступний для безплатного перегляду: що це за стрічка

Останнім часом в Україні один за одним виходять все нові й нові серіали, які просто закохують у себе глядачів. Та українці дещо обурені тим, що більшість стрічок недоступні у відкритому доступі. Щоб переглянути найсвіжіші кінопроєкти, потрібно стати спонсором каналу, на якому їх транслюють.

Проте нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Слідча", який вийшов безплатно на YouTube. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет стрічки.

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Український серіал "Слідча" можна подивитись онлайн безплатно: про що сюжет стрічки

Український серіал "Слідча" – це детективна стрічка про керівницю слідчої групи Анастасію Ясинську. У команді її називають просто Ася, але її інтелектуальні здібності й виняткова дедукція вражають усіх, хто з нею працює. Вона принципова, емоційна, вольова й дуже дисциплінована.

Такою її загартували життєві труднощі – ще багато років тому на її очах убили брата. Тоді вона не змогла його захистити, а вбивцю так і не вдалося викрити. Минуло багато років, і тепер Ася вирішила взяти все під контроль.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Раніше вона працювала в Києві у професійній команді та мала звання майора. Однак саме пошуки правди змусили її переїхати до містечка Травневе, де на неї чекає нове життя з його труднощами, злочинами, проблемами – і навіть романтичною лінією.

Водночас Ася намагається дізнатися, хто вбив її брата, і з'ясувати, хто є її справжнім батьком. І лише час покаже, чи зможе вона дійти до істини – і чим це для неї завершиться.

До речі, у мережі не вщухають обговорення одного з найновіших українських серіалів: що це за стрічка.