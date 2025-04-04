Новий український мінісеріал вразив глядачів: чесні відгуки про стрічку "Тілоохоронець"

24 березня в Україні відбулась прем'єра детективного серіалу "Тілоохоронець". Стрічка одразу привернула увагу великої кількості глядачів. Останнім часом українці надають перевагу саме детективному жанру.

Тому перегляд нового серіалу "Тілоохоронець" став справжньою насолодою для прихильників таких стрічок. Однак дехто таки критикує стрічку. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список чесних відгуків українських глядачів.

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Що кажуть українці про новий серіал "Тілоохоронець"

Дехто з українських глядачів зазначає, що серіал – неймовірний. Однак, певна річ, є і критики, які кажуть, що акторська гра у стрічці доволі слабка. Ми зібрали для вас список коментарів українців. Ось що вони пишуть:

"На одному диханні дивилась."

"Залишилась в захваті від перегляду, а особливо від гри Фатіми! їй дуже пасує роль слідчої. І хеппі енд її з напарником дуже зворушливіший."

"Шкода, що так мало серій."

"Нічого особистого, але мене не зацікавили актори, які грають в цьому серіалі. Якщо взяти акторів зі "Слідча", то мені вже знайомі їхні професійні якості, як вони викладаються в персонажів. Хоча, чесно, то я передивилася майже всі серіали, які є на СТБ за останній рік чи два."

"Дуже хороший серіал. З чоловіком ледь не посварилися, він хоче новини, а я кажу: ні набридли твої негативні новини, будемо дивитися "Тілоохоронець"."

"Тілоохоронець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Трохи забагато вбивств та бентежних моментів, проте кінець гарний."

"Якщо чесно, це вперше неможливо було здогадатися, хто вбивця, мені дуже сподобався цей серіал."

"Я спочатку думав, що Олег вбивця, але в серії 5 я зрозумів, що це все вона мутить і моя думка була правдива. Спочатку важко було повірити, що це вона, але з часом сумніви зникали. Шкода Олега, що його вбили, але я дуже радий, що Катя жива! Артем в цьому серіалі просто супер!"

"Вже залишала коментар, але повторюсь: переборщили з персонажами. З головної героїні зробили тупеньку, зі слідчої – істеричку, вони себе так не поводять, з Рити – якусь супервумен, мама Олега взагалі якась неадекватна, знаючи стільки всього молитися на того синочка....в кінці серіалу трохи виправились і персонажі стали більш природними, але контраст занадто великий, що зіпсувало враження. Артем дуже сподобався, врівноважений і адекватний, приємно було спостерігати."

"Сценарій цікавий, хоча вже в середині серіалу здогадалась хто вбивця. Порадували нові обличчя в головних ролях, але гра акторів не впевнена якась, діалоги нудні..."

Якщо ви обожнюєте переглядати українські серіали, але уже передивились усі новинки, то ця 8-серійна кримінальна мелодрама з гострим сюжетом точно вартує вашої уваги.