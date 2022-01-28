Український відвертий серіал "Зломовчання" з Мішиною покажуть на Берлінському кінофестивалі

Гостросюжетну детективну драму "Зломовчання" з Ксенією Мішиною у головній ролі вперше представлять на міжнародному кінофестивалі Берлінале. Прем'єра серіалу, який порушує проблему сексуального рабства, відбулася 10 грудня 2021 року на українському стрімінгу OLL.TV.

Окрім "Зломовчання", до програми Berlinale Series Market Selects увійшли ще 12 серіалів різних країн. Українську гостросюжетну драму визнали однією із найперспективніших для показу в інших країнах світу.

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Для нас це дуже радісна подія, і не я приховуватиму – вона викликає почуття гордості, адже наші амбітні, але ризикові плани втілюються в життя,

– прокоментувала директорка OLL.TV Юлія Трибушна.

За словами директорки стрімінгу, "Зломовчання" – це не лише перший оріджинал для стрімінгової платформи в Україні, а й перший експеримент для OLL.TV. "Ми мали на меті зробити продукт, який раніше в Україні ніколи не вироблявся, контент іншого рівня – починаючи з високого бюджету і закінчуючи важливими соціальними сенсами. Те, що проєкт відібраний незалежним міжнародним журі на такому світовому кінофорумі, як Berlinale, говорить про те, що все вийшло. Їхній вибір підтвердив нашу мету – створювати для користувачів OLL.TV ексклюзивний якісний продукт європейського рівня", – сказала вона.

Серіал "Зломовчання" – створили у копродукції української стрімінгової платформи OLL.TV, кінокомпанії Star Media, хорватської компанії Drugi Plan та німецького дистрибутора Beta Film. Зйомки відбулися у Хорватії та Україні у 2021 році.

Шановне міжнародне журі ще раз підтвердило, що компанія Star Media виробляє якісний продукт, залучаючи для цього найкращих професіоналів своєї справи,

– каже продюсер Ріта Гребенчікова.

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Що варто знати про серіал "Зломовчання"

Серіал ґрунтується на романі хорватського письменника та журналіста Драго Хедла "Виборче мовчання" (Election Silence). У книзі йдеться про гучний секс-скандал, що прогримів у Хорватії в минулому десятилітті. Крім цього, йдеться про реальне розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальним бізнесом та торгівлею людьми.

"Зломовчання" 2021: дивіться трейлер

Мар'ян Альчевскі створив детективний сценарій, а режисер Далібор Матаніч взявся за екранізацію. У серіалі зіграли як українські, так і хорватські актори.

У "Зломовчанні" зіграли:

Ксенія Мішина;

Горан Богдан;

Дарко Мілас;

Віктор Сарайкін;

Сандра Лонкарик;

Андрій Ісаєнко;

Ірина Веренич-Островська;

Ігор Гнєзділов;

Петро Ніньовський.