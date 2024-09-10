Не лише Мстислав Чернов: 4 українці, які також отримали Оскар

Усі українці пам'ятають тріумфальну перемогу на церемонії Оскара-2024. Тоді стрічка Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм".

Ця історична перемога стала визначною подією, адже це був перший Оскар, здобутий для України. Однак важливо зазначити, що українські кіномитці уже неодноразово ставали володарями цієї престижної нагороди. У матеріалі від Кіно 24 можна дізнатися імена тих українців, які раніше отримали Оскар.

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Українці, які здобули Оскар

Джек Паланс (Володимир Палагнюк)

Джек Паланс, відомий голлівудський актор, народився у родині українських емігрантів Івана Палагнюка та Ганни Грам’як. Його батько походив із села Іване-Золоте на Тернопільщині, а мати – зі Львова. Попри славу в Голлівуді, Джек ніколи не забував свої українські корені.

У 1992 році Паланс отримав омріяну статуетку Оскара за роль у комедії "Міські піжони". Хоча він здебільшого прославився завдяки вестернам і екшн-фільмам, його завжди приваблював комедійний жанр. Коли йому нарешті випала така нагода, актор виклався на повну, що і принесло йому перемогу.

Під час отримання Оскара Джек Паланс із гордістю заявив, що він українець і його справжнє ім'я – Володимир Палагнюк. Ця подія стала важливим моментом як для самого актора, так і для української спільноти, підкресливши його національні корені на світовій арені.



Джек Паланс у фільмі "Міські піжони" / Кадр із фільму

Євген Мамут

Євген Мамут здобув особливе визнання за свою роботу у сфері спецефектів і отримав "технічний" Оскар у 1988 році за внесок у створення спецефектів для фільму "Хижак". Він використав 1200 смужок масок, які по черзі перекривали кадри, щоб створити прибульця, який змінював форму, зникав і з'являвся в кадрі. Його інноваційний підхід вразив критиків і зробив значний внесок у розвиток спецефектів у світовому кінематографі.

Євген Мамут також працював над такими світовими блокбастерами, як "Брудні танці" і легендарна "Матриця", підтверджуючи свою репутацію одного з найзначніших технологів у цій галузі.



Євген Мамут / Фото DOU Day

Варвара Касинська

Варвара Касинська здобула визнання в 1949 році, отримавши Оскар за роботу над костюмами для фільму "Жанна Д'Арк". Її внесок у кінематографічний світ був величезним і визнавався багатьма.

Касинська також винайшла сучасну балетну пачку, яка стала символом класичного балету. Її талант і вміння працювати з примхливими характерами видатних особистостей, таких як Марлен Дітріх, Вів’єн Лі та Інгрід Бергман, закріпили її репутацію як одного з найзначніших костюмерів свого часу.



Варвара Касинська / Фото Вікіпедія

Анатолій Кокуш

З 1974 року Анатолій працював конструктором на кіностудії ім. Довженка, де зробив значний внесок у розвиток кінематографічної техніки. У 1990 році він заснував власну фірму, що дозволило йому продовжити свою діяльність у сфері кінематографічних інновацій.

У 2006 році Анатолій отримав одразу дві технічні премії Оскар. Ці нагороди були вручені за внесок у розробку технологій, не пов'язаних із конкретними фільмами. Зокрема, він винайшов український кран "Каскад", який почав використовуватися на знімальних майданчиках ще в 1982 році. Цей інноваційний пристрій значно полегшив процес фільмування складних сцен.



Анатолій Кокуш / Фото з соцмереж

Вперше у Голлівуді кран "Каскад" був використаний на знімання фільму "Титанік", який також здобув Оскар. Цей факт підтвердив важливість і впливовість розробок Анатолія у світовій кінематографії.