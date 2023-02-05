Акторка Уна Чаплін, яка підтримує росіян, зіграє в "Аватарі 3" лідерку агресивного племені

У третій частині "Аватара" з’явиться нове вогняне плем’я На’ві. Його лідеркою стане акторка та онука Чарлі Чапліна Уна Чаплін, яка підтримала росіян у війні проти України. Раніше вона наголосила "залишити війну в минулому".

Режисер Джон Ландау в новому інтерв’ю розповів деякі подробиці "Аватару 3". Він заінтригував новими персонажами у фільмі та повідомив, що вони будуть вороже налаштовані до Джейка Саллі, Нейтірі та їхніх дітей.

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Уна Чаплін, яка підтримує росіян, зіграє в "Аватарі 3" лідерку агресивного племені

Основні зйомки "Аватару 3" завершено, а вихід стрічки у широкий прокат очікується 20 грудня 2024 року. Третій розділ запланованої саги з 5 фільмів познайомить глядачів із заснованими на вогні "Людьми попелу" на чолі з Варангом. Однак, на відміну від клану Меткаїна, ці люди На'ві – не найгостинніші.

Вони житимуть серед вогню і будуть поганими, згідно з їхнім моральним кодексом, будуть виглядати дико та робити жорстокі речі. Ватажком цієї групи людей буде Варанг, в якого перевтілиться акторка Уна Чаплін. Зірка "Гри престолів" насправді вже давно підписала контракт з всесвітом "Аватару", але до кінця точно не було відомо її долі.

Є хороші та погані люди. Так само й на стороні На’ві,

– сказав режисер Джон Ландау про населення, з яким він експериментуватиме у наступній частині.

Уна Чаплін: що відомо про актрису

Наприкінці грудня Уна Чаплін підтримала Росію і сказала припинити війну. Повномасштабне вторгнення росіян акторка назвала "цими обставинами". Крім того, вона заявила, що, коли росіян називають поганими, – це всього-на-всього стереотипи у суспільстві.

Уна Чаплін народилася в Мадриді. Її батьки — актриса Джеральдіна Чаплін та чилійський кінооператор Патрісіо Кастілья. Навчалася у Шотландії. У 2007 закінчила Королівську академію драматичного мистецтва. Дебютувала у кіно у 2007 році. Вперше з’явилася в кіно у 2007 році – зіграла в короткометражці. У 2008 році отримала роль у фільмі "Квант милосердя". Тричі з’являлася в кіно разом зі своєю матір’ю.

2014 року Уну Чаплін номінували на премію Гільдії кіноакторів США за роль у телесеріалі "Гра престолів" у номінації "Найкраща акторка у драматичному серіалі".

Найбільш відома за серіалом "Гра престолів", де вона зіграла Талісу Мейгір, цілительку з Волантіса, яка слідує за Роббом Старком (Річард Медден) та його армією, перш ніж закохатися в Короля Півночі та зрештою вийти заміж. Актриса також є онукою легендарного Чарлі Чапліна і може стате настільки важливим персонажем в "Аватарі", як Зої Салдана та Сем Вортінгтон.

Уна Чаплін в серіалі "Гра престолів" / Кіноріум

У 2022 році актриса зіграла у гостросюжетному мінісеріалі від Netflix "Зрада". За сюжетом, майбутнє агента МІ-6 виглядає безрадісно після зустрічі з російською шпигункою, тож йому доведеться переосмислити все своє життя.

Фільми, у яких зіграла:

"Квант милосердя" 2008 рік,

"Зображення смерті" 2009 рік,

"Двійник диявола" 2011 рік,

"Дружба і ніякого сексу?" 2013 рік,

"Найдовша подорож" 2015 рік,

"Аватар 2" 2022 рік,

"Аватар 3" 2023 рік.

Серіали, у яких взяла участь: