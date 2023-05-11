Як виглядає станція Вернадського в мультфільмі "Університет Чупарського": фотопорівняння

У майбутній 4 серії мультсеріалу "Університет Чупарського" з'явиться українська антарктична дослідницька станці "Академік Вернадський". Якою її показали – дивіться далі.

За сюжетом, українські дослідники випадково виявляють серед своєї команди загадкову істоту, яка маскувалася під одного з працівників станції. Ця подія стає відправною точкою сюжету нової серії мультсеріалу "Університет Чупарського", вихід якої запланований на 20 травня, передає 24 Канал.

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Як виглядає станція "Академік Вернадський" у мультфільмі "Університет Чупарського"

"Університет Чупарського" – це комедійний мультсеріал з елементами пригод та фантастики, розрахований на дорослу аудиторію. Він виходить на ютуб-каналі Animarodi. Мультфільм поєднує класичну формулу комедії ситуацій "ситкому" з популярним самоіронічним гумором "метагумор" та українським контекстом, що може зацікавити багато глядачів.

Станція "Академік Вернадський" у мультфільмі "Університет Чупарського" / Колаж Миколи Семенюка

Станція "Академік Вернадський" у мультфільмі "Університет Чупарського" / Колаж Миколи Семенюка

Описуючи сюжет, можна помітити культурну асоціацію з культовим фільмом 1982 року "Щось", режисера Джона Карпентера, з Куртом Расселом у головній ролі.



Схожість з культовим фільмом "Щось"/ Колаж Миколи Семенюка

Хто озвучив мультфільм

Головні ролі у мультфільмі озвучили актори дубляжу та відомі українські ютубери, які вже відомі глядачам завдяки українській озвучці мультсеріалу "Рік та Морті":

Михайло Карпань (Пан Карпан),

Ігор Анісімов (AdrianZP),

Юліан Грицевич (Падон),

Денис Швецов (RendarosUA),

Мар’яна Янкевич (MariAm Blog),

Микола Антонов і Анна Пелих.

Крім того, у проєкті беруть участь українські актори:

Євген Малуха (український голос Гомера Сімпсона та Альфа),

актор дубляжу Дмитро Гаврилов (Тор, Дедпул, Відьмак),

Роман Молодій, Аліса Гур'єва та інші.

У одній з серій можна почути Віталія Волочая – українського кіберспортивного коментатора, який також відомий як "Вілат".

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Головним автором проєкту, а також єдиним художником та аніматором виступає Микола Семенюк. Протягом 6 років він працював у "Новій пошті" і відводив вечори на вивчення основ анімації. Сценарій пише Микола у співавторстві з ютубером Михайлом Карпаньом, який також займається монтажем відео та звуку мультфільму.

Перша серія мультфільму вже зібрала понад 200 тисяч переглядів на ютубі та 70 тисяч за перший тиждень. Крім того, вона отримала схвальні відгуки як від глядачів, так і від професійних аніматорів.

"Університет Чупарського": дивіться першу серію мультфільму