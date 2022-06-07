Уродженець Бучі подарував Арнольду Шварценеггеру українську вишиту сорочку

Американському актору і бодибілдеру Арнольду Шварценеггеру подарували вишиту сорочку. Тепер голлівудська зірка може з’являтися на публіці в етноодязі від луцького бренду Edelvika.

Вишиванку Арнольду подарував Влад Кабанець, уродженець Бучі. Він власне працював з легендою голлівудського кіно в його новому проєкті, передає 24 канал.

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Арнольд Шварценеггер носитиме українську вишиванку

Як повідомляє видання Бізнес.Район, виріб від волинського етнобренду Влад обрав сам. Хлопець зауважив, що акторові дуже подобаються білі сорочки, тому вирішив обрати подібну. А вишиванка від Edelvika здалася йому дуже якісною. І це не дивно, у вишитій сорочці цього бренду красувалася й мати Ілона Маска – Мей Маск!

За словами Влада, Арнольд зацінив подарунок хлопця.

Вгадай хто тепер ходить у власній вишиванці,

– Влад підписав фото у фейсбуці.



Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку / Фото з фейсбуку Влада

Як відреагувала мережа

Під дописом В лада написала Оксана Антонюк: "Вишиваний настрій для легенди! Дякую за вибір! Ми горді, що саме з Волині поїхала вишиванка для найсильнішого та неперевершеного!". Влад їй відповів, що актор довго розглядав її та вона йому сподобалася.



Реакція мережі на подарунок для Шварценеггера / Скриншот зі сторінки Влада

Інші користувачі фейсбуку висловили своє захоплення: "Суперово", "Молодець", "Круто" тощо.

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Нагадаємо, у березні Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до російських солдатів. У своєму ролику він намагався донести правду про війну в Україні, яку від них приховує влада Кремля. Актор вважає, що "відбуваються жахливі події", які від них приховують і про які їм варто дізнатися. Крім цього, Шварценеггер розповів про любов до російського народу і назвав себе їхнім старим другом.

Пізніше на його відеозвернення відреагував актор "Дизель Шоу" Крутоголов. Він вказав на помилку, якої допустився Арнольд під час свого звернення, назвавши свого кумира Юрія Власова, – росіянином.

Крутоголов записав відеозвернення і пояснив, що Юрій Петрович Власов, відомий важкоатлет, народився в українському місті Макіївка, Донецької області. Його підтримали підписники, які також зауважили надмірну увагу Шварценеггера до росіян і захоплення ними.