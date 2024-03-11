Відома американська акторка розсекретила вагітність на червоній доріжці Оскара-2024

Акторка Ванесса Гадженс, відома своєю роллю у фільмі "Класний мюзикл", взяла участь у 96-й церемонії вручення премії Оскар в Голлівуді і втішила своїх шанувальників приємною новиною. Вона очікує на первістка.

На червоному килимі Кінопремії Ванесса Гадженс показала свій явно округлий животик, висловивши тим самим свою радісну новину про очікування. Дивіться, як виглядає Ванесса Гадженс.

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Ванесса Гадженс очікує на первістка

На знімку для папараці Ванесса виступає в вузькій чорній сукні, що виділяє її особливий стан. Її стильний образ доповнює кольє на шиї.

Ванесса Гадженс є дружиною 27-річного професійного спортсмена Коула Такера, який зробив їй пропозицію у Парижі наприкінці 2022 року. У наступному році вони влаштували своє весілля на узбережжі Карибського моря в Мексиці. А зараз молоді батьки очікують на дитину.

Як повідомлялося, у Лос-Анджелесі у ніч із неділі на понеділок проходить 96-та церемонія оголошення переможців кінопремії Оскар-2024 – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яку вручає Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.