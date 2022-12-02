Останній проєкт Джеймса Ганна для Marvel: вийшов трейлер "Вартових галактик 3"

Marvel опублікувала трейлер нової супергеройської кінострічки "Вартові галактики 3". Новий фільм студії став сиквелом до проєктів 2014 та 2017 року.

"Вартові галактики 3" став останнім фільмом Джеймса Ганна для Marvel, далі він почне створювати з DCEU – мегаконкурентом MCU. Головні ролі у ньому зіграли: Кріс Пратт, Зої Салдана, Бредлі Купер, Дейв Батіста, Карен Ґіллан та інші.

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"Вартові галактики 3": сюжет та трейлер

Новинка Marvel стане останньою у трилогії та повністю розкриє лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.

Перед зйомками режисер зізнався: зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина. Однак чи з'явиться Йондо у новому фільму "Вартових галактики" – дізнаємося згодом.

Під час пандемії коронавірусу Джеймс Ганн з прихильниками переглянув дві частини "Вартових галактики" і натякнув, що єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.

Прем’єра в українських кінотеатрах відбудеться 4 травня 2023 року.

"Вартові галактики 3": дивіться трейлер українською мовою

Нагадаємо, нещодавно Джеймс Ганн представив трейлер різдвяного випуску "Вартові галактики". Робота над спеціальним епізодом під назвою "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" тривала разом із виробництвом третьої частини з трилогії "Вартових галактик".

Святковий різдвяний випуск розповідатиме про Стражів, яка вирішує підняти настрій лідеру команди Пітеру Квіллу. Головні герої вирушають на Землю і мають на меті знайти подарунок для нього. І знаходять – актора Кевіна Бейкона. Його прем’єра відбулася на Disney+ 25 листопада 2022 року.

"Вартові галактики 3": дивіться трейлер різдвяного випуску