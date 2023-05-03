Джеймс Ганн створив 600 унікальних версій "Вартових галактики 3" для різних кінотеатрів світу

"Вартові Галактики 3" стали найдорожчим фільмом у франшизі. Прем’єра відбудеться вже 4 травня. Щоб задовольнити будь-який тип конфігурації кінотеатру, режисер Джеймс Ганн створив 600 різних версій проєкту.

Про це розповів віцепрезидент Disney Еван Джейкобс. Зазвичай перші 45 хвилин фільму демонструються у форматі 16:9, а решта – у форматі 21:9.

Цікаво "Це кінець для мене": Зої Салдана більше не зіграє роль Гамори в кіновсесвіті Marvel

Джеймс Ганн створив різні версії "Вартових галактики 3" для кінотеатрів у всьому світі

Окрім стандартного випуску, довгоочікуваний фільм також буде доступний у спеціальному форматі Imax та версії, призначеній для квадратних кінотеатрів. Крім того, кажуть, що 3D-версія містить низку сюрпризів.

Довгоочікуваний фільм "Вартові Галактики 3" має вийти в кінотеатрах вже 4 травня. Світова прем’єра стрічки вже відбулася 22 квітня у Діснейленді в Парижі. "Вартові Галактики 3" є сиквелом картин 2014 і 2017 року, а також 32-м у кінематографічному всесвіті Marvel.

"Вартові Галактики 3": дивіться ролик

"Вартові галактики 3" став останнім фільмом Джеймса Ганна для Marvel. Далі режисер зосередиться на розширеному всесвіті DC, головному конкуренті кінематографічного всесвіту Marvel. У довгоочікуваній третій частині франшизи "Вартові" зіграє зірковий акторський склад, зокрема:

Кріс Претт,

Зої Салдана,

Бредлі Купер,

Дейв Батіста,

Карен Гіллан та багато інших.

Відомо, що значну увагу у майбутньому фільмі режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам’ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.

Дивіться також Про кохану та сім’ю Домініка Торетто: вийшов свіжий трейлер фільму "Форсаж 10"

Раніше Джеймс Ганн зізнавався, що зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер.