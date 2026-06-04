Він не набридне: турецький серіал, який можна дивитись роками
"Величне століття. Роксолана" (в оригіналі Muhteşem Yüzyıl) – це успішний турецький проєкт, який став дуже популярним по всьому світу. Колись ми сиділи в очікуванні виходу нової серії, а сьогодні уже всі епізоди доступні до перегляду онлайн.
Цей серіал по-справжньому став культовим. Навіть можна припустити, що жодна історія не змогла перевершити рівень цієї стрічки. Серіал транслювали по телебаченню 4 роки: з 2011 по 2014 роки. Сьогодні 24 Канал детальніше розповість, що відомо про "Величне століття" і хто з акторів обрав сторону Росії.
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"Величне століття. Роксолана" – що відомо про серіал?
Творці працювали над серіалом понад 4 роки. За цей час вдалось відзняти 4 сезони, які вмістили 139 серій. Середня тривалість перегляду однієї серії – від 90 до 150 хвилин.
- 1 сезон – серії 1 – 24;
- 2 сезон – серії 25 – 63;
- 3 сезон – серії 64 – 103;
- 4 сезон – серії 104 – 139.
Рейтинг IMDb: 7,0
Основою сценарію послужили середньовічні документи та історичні романи. Події розвиваються в Османській імперії у XVI столітті, коли державою правив султан Сулейман Величний.
До його гарему потрапляє українка Настя Лісовська, яку кликали Роксоланою. З прийняттям ісламу вона отримала ім'я Гюррем й змогла стати улюбленою дружиною володаря. У них народилось п'ятеро дітей: четверо синів (Мехмет, Селім, Баязид і Джихангір) і одна донька (Міхрімах).
Однак до Гюррем улюбленицею султана була Махідевран-султан, яка подарувала йому первістка Мустафу, що став головним претендентом на трон. Але через низку подій Сулейман віддав наказ стратити Мустафу.
Діти Гюррем також не дожили до старості: Мехмет помер від віспи, Джихангір від страшного захворювання, адже мав дефект зі спиною ще з немовляти, а Баязид зі своїми дітьми та коханою були задушені за наказом старшого брата Селіма, який згодом посів трон.
"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн анонс
У 2015 році історія отримала продовження під назвою "Величне століття. Нова володарка": події присвячені нащадкам легендарної Роксолани Османської імперії 17 століття.
Цікаві факти про серіал
- Модельєри створили близько 2000 тисяч костюмів, 200 з яких були пошиті для султана;
- У 5-й серії під час походу султана можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю;
- Це найдорожчий серіал в історії турецького телебачення;
- Для зйомок було збудовано 2100 квадратних метрів декорацій, з використанням 1000 квадратних метрів каменю, 1800 квадратних метрів справжнього мармуру, 2500 шт. залізного профілю та 1,5 тонни фарби;
- Кастинг на головну жіночу роль тривав 8 місяців;
- Частину сцен знімали в реальних історичних інтер'єрах палацу Топкапи, що додає автентичності та атмосферності.
Хто з акторів "Величного століття" підтримує Росію?
Бурак Озчівіт зіграв у серіалі Малкочоглу Балі-бея. У 2014 році зірка турецького кіно давав інтерв'ю Катерині Осадчій, де говорив, що питання миру є дуже важливим. Він неодноразово був гостем в Україні й казав, що хоче повертатись до нашої країни.
Під час повномасштабної війни актор неодноразово приїздив до Росії. У 2022 році він приїздив до Москви, а у 2024 – приїхав у Татарстан для зйомок в російському фільмі "Йолки-11".
Також Бурак їздив із сім'єю до Чеченської республіки на зустріч із Рамзаном Кадировим.
А нещодавно опублікував фото на фоні Кремля й виступив у країні-агресорці з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула".
Мер'єм Узерлі, яка зіграла Гюррем, у 2023 році на 76-й Каннський кінофестиваль одягнула сукню від російської модельєрки Юлії Яніни, а ще раніше казала, що є великою прихильницею таланту росіянки.
У березні 2022 року Узерлі також знялася для російського глянцю, з'явившись на обкладинці журналу HELLO!.
У 2024 році акторка святкувала день народження доньки у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь". Сама Узерлі одяглась в образ головної героїні мультиплікації.