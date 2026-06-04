Він не набридне: турецький серіал, який можна дивитись роками

"Величне століття. Роксолана" (в оригіналі Muhteşem Yüzyıl) – це успішний турецький проєкт, який став дуже популярним по всьому світу. Колись ми сиділи в очікуванні виходу нової серії, а сьогодні уже всі епізоди доступні до перегляду онлайн.

Цей серіал по-справжньому став культовим. Навіть можна припустити, що жодна історія не змогла перевершити рівень цієї стрічки. Серіал транслювали по телебаченню 4 роки: з 2011 по 2014 роки. Сьогодні 24 Канал детальніше розповість, що відомо про "Величне століття" і хто з акторів обрав сторону Росії.

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"Величне століття. Роксолана" – що відомо про серіал?

Творці працювали над серіалом понад 4 роки. За цей час вдалось відзняти 4 сезони, які вмістили 139 серій. Середня тривалість перегляду однієї серії – від 90 до 150 хвилин.

1 сезон – серії 1 – 24;

– серії 1 – 24; 2 сезон – серії 25 – 63;

– серії 25 – 63; 3 сезон – серії 64 – 103;

– серії 64 – 103; 4 сезон – серії 104 – 139.

Рейтинг IMDb: 7,0

Основою сценарію послужили середньовічні документи та історичні романи. Події розвиваються в Османській імперії у XVI столітті, коли державою правив султан Сулейман Величний.

До його гарему потрапляє українка Настя Лісовська, яку кликали Роксоланою. З прийняттям ісламу вона отримала ім'я Гюррем й змогла стати улюбленою дружиною володаря. У них народилось п'ятеро дітей: четверо синів (Мехмет, Селім, Баязид і Джихангір) і одна донька (Міхрімах).

Однак до Гюррем улюбленицею султана була Махідевран-султан, яка подарувала йому первістка Мустафу, що став головним претендентом на трон. Але через низку подій Сулейман віддав наказ стратити Мустафу.

Діти Гюррем також не дожили до старості: Мехмет помер від віспи, Джихангір від страшного захворювання, адже мав дефект зі спиною ще з немовляти, а Баязид зі своїми дітьми та коханою були задушені за наказом старшого брата Селіма, який згодом посів трон.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн анонс

У 2015 році історія отримала продовження під назвою "Величне століття. Нова володарка": події присвячені нащадкам легендарної Роксолани Османської імперії 17 століття.

"Величне століття. Нова володарка" / Обкладинка серіалу

Цікаві факти про серіал

Модельєри створили близько 2000 тисяч костюмів, 200 з яких були пошиті для султана;

У 5-й серії під час походу султана можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю;

Це найдорожчий серіал в історії турецького телебачення;

Для зйомок було збудовано 2100 квадратних метрів декорацій, з використанням 1000 квадратних метрів каменю, 1800 квадратних метрів справжнього мармуру, 2500 шт. залізного профілю та 1,5 тонни фарби;

Кастинг на головну жіночу роль тривав 8 місяців;

Частину сцен знімали в реальних історичних інтер'єрах палацу Топкапи, що додає автентичності та атмосферності.

Хто з акторів "Величного століття" підтримує Росію?

Бурак Озчівіт зіграв у серіалі Малкочоглу Балі-бея. У 2014 році зірка турецького кіно давав інтерв'ю Катерині Осадчій, де говорив, що питання миру є дуже важливим. Він неодноразово був гостем в Україні й казав, що хоче повертатись до нашої країни.

Бурак Озчівіт у ролі Балі-бея / Кадр із серіалу

Під час повномасштабної війни актор неодноразово приїздив до Росії. У 2022 році він приїздив до Москви, а у 2024 – приїхав у Татарстан для зйомок в російському фільмі "Йолки-11".

Також Бурак їздив із сім'єю до Чеченської республіки на зустріч із Рамзаном Кадировим.

Бурак Озичвіт зустрівся із Рамзаном Кадировим / Фото з особистої сторінки Кадирова

А нещодавно опублікував фото на фоні Кремля й виступив у країні-агресорці з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула".

Мер'єм Узерлі, яка зіграла Гюррем, у 2023 році на 76-й Каннський кінофестиваль одягнула сукню від російської модельєрки Юлії Яніни, а ще раніше казала, що є великою прихильницею таланту росіянки.

У березні 2022 року Узерлі також знялася для російського глянцю, з'явившись на обкладинці журналу HELLO!.

Мер'єм Узерлі на обкладинці російського глянцю / Фото з інстаграму акторки

У 2024 році акторка святкувала день народження доньки у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь". Сама Узерлі одяглась в образ головної героїні мультиплікації.