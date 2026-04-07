7 квітня, 10:35
Що ввімкнути, поки готуєш паску: 3 легкі фільми для настрою

Ольга Паньків
Основні тези
  • Стаття рекомендує три фільми для створення приємної атмосфери під час приготування паски: "Щоденники свободи", "Як прогуляти школу з користю", та "Білий птах: Дивовижна історія".
  • Також рекомендується український фільм "Крашанка" від режисера Тараса Дударя, як ідеальний варіант для перегляду напередодні Великодня.

В Україні розпочався тиждень напередодні Великодня, який ще називають Страсним тижнем. Це час, коли українці ретельно готуються до найголовнішого свята року – Великодня. Цьогоріч його відзначають 12 квітня, тож уже скоро господині готуватимуть великодні кошики, у яких обов'язково має бути паска.

Якщо ви хочете приготування цього важливого елемента провести у приємній атмосфері, радимо увімкнути на фоні легкий фільм про добро, який створить чудовий настрій. У матеріалі 24 Каналу ми пропонуємо три фільми, які варто подивитися, поки ви готуєте паску.

Радимо Гідний український серіал з високим рейтингом, який має побачити кожен

Які фільми можна увімкнути "на фоні"?

"Щоденники свободи"

Це фільм, прем'єра якого відбулася у 2006 році. Сюжет розгортається навколо "Щоденника юних письменників". Стрічка створена на основі реальних подій. 

У центрі історії – Ерін Грувел, вчителька, яка щиро вірила у своїх найпроблемніших учнів. Саме її незламна віра в їхнє світле майбутнє з часом принесла неймовірні результати. 

Здавалося б, ці некеровані й агресивні підлітки не здатні жити без конфліктів і не досягнуть нічого значного. Та вчителька рішуче налаштована боротися за їхню кращу долю.

"Як прогуляти школу з користю" 

Це високорейтинговий фільм 2016 року, який розповідає про хлопчика-сироту. Він потрапляє до родини Бореля та Селестини, де й розпочинається справжня низка його пригод. Не все так спокійно, як може здатися на перший погляд, і хлопчик Поль несподівано опиняється в центрі цих подій.

"Білий птах: Дивовижна історія"

Ще один неймовірний фільм – "Білий птах. Дивовижна історія", що вийшов у 2023 році. Це історія єврейської дівчинки, яка під час окупації Франції нацистами знайшла притулок в одній із французьких родин. 

Там вона познайомилася з хлопчиком, якого в школі всі ігнорували, і зрозуміла: зовнішнє не завжди відповідає внутрішньому. Це тепла, добра й повчальна історія, яка стане справжньою окрасою вашого дня.

Який український фільм подивитись напередодні Великодня?

Якщо ж ви хочете подивитися український фільм, поки готуєтеся до Великодня, ідеальним варіантом може стати сімейна комедія 2024 року "Крашанка". 

Її створив режисер Тарас Дудар. 

Головні ролі у стрічці виконали Олеся Жураківська, Дар'я Легейда-Сова, Володимир Гладкий, Станіслав Буклан, Михайло Пулянський та інші. 

Раніше ми вже детальніше розповідали про цей фільм, тож переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше.