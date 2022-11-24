"Венздей" вже на Netflix: перші відгуки на серіал про доньку Мортисії та Гомеса Аддамсів
На Netflix 23 листопада вийшли усі 8 епізодів довгоочікуваного серіалу "Венздей". Якими вийшли перші відгуки на шоу – дізнавайтесь у нас.
Виконавчим продюсером та режисером серіалу став Тім Бертон, відомий за такими фільмами, як "Бетмен", "Едвард руки-ножиці" та "Свіні Тодд". Художницею з костюмів стала Коллін Етвуд, яка отримала 4 Оскари за свої попередні роботи у фільмах: "Чикаго", "Мемуари гейші", "Аліса в країні чудес", "Фантастичні звірі і де їх шукати".
Читайте також Що подивитися на Netflix, навіть без світла: 10 найрейтинговіших фільмів та серіалів
Перші відгуки на серіал "Венздей"
На Rotten Tomatoes серіал наразі має 70 % від критиків та 84 % від глядачів. Глядачі зазначили, що їм сподобався серіал: "Хороший початок", "Ідеальна адаптація", "Краще, ніж очікував", "Тім Бертон завжди чудовий". Зокрема відзначили професне виконання головної ролі, кумедні діалоги в серіалі та загадковість сюжету. Більше відгуків:
- "Це трохи схоже на наступну інтерпретацію "Супермена" чи "Людини-павука", для фанатів є на що подивитися. Цей серіал про 16-річне Середовище – розумний вхід у світ родини Адамсів"
- "Мені це дійсно подобається. Я думаю, що це буде веселий та загадковий сезон. Тім Бертон завжди знає, як знімати добрі фільми та серіали. Сподіваюся, буде 2 сезон"
- "Я думаю, це було чудово. Я дивився "Сімейку Адамс", коли був дуже молодий, тому було трохи ностальгії"
- "Як великий шанувальник не лише "Сімейки Адамс", а й Тіма Бертона, це шоу перевершило всі мої очікування! Я відразу подивився весь сезон за один вечір і не міг відірватися! Я щиро відчуваю, що ті, хто скаржився на те, що це "надто далеко від оригінальної "Сімейки Адамс", проґавили весь сенс того, що це дорослішання". Схрестимо пальці за другий сезон!
- Мені дуже сподобалося це шоу, я люблю сімейку Адамс, і Дженна Ортега грає приголомшливо"
- "З химерною режисурою Тіма Бертона, класичною композицією Денні Ельфмана та грою Дженни Ортеги фільм, безперечно, відповідає готичному стилю сімейки Адамів і продовжує шоу.
Втім, глядачі незадоволені, що це схоже на щоденні підліткові драми. Вважають, що краще було б просто відтворити серіал в інший період часу. "Це свого роду прибирає чарівність та магію із шоу", – пишуть вони.
Про що розповідає серіал
За сюжетом, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
Окрім 19-річної Дженни Ортеги, ролі у серіалі виконали такі актори:
- Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;
- Луїс Гузман – Гомес Аддамс;
- Ісаак Ордоньес – брат Венздей і син Аддамсів.
- Також у серіалі з'являться Гвендолін Крісті, зірка "Гри престолів", та Крістіна Річчі, яка грала Венздей у фільмі "Сімейка Аддамсів" у 1991 році.
"Венздей" 2022: дивіться трейлер онлайн