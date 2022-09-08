У футболці FreeAzovstalDefenders: мати Самойленка нагадала про захисників "Азовсталі" у Венеції

Під час 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю Алла Самойленко, мати офіцера "Азову" Іллі Самойленка, вийшла на фотокол фестивалю у футболці Free Azovstal Defenders.

Алла Самойленко входить до творчої команди фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча. Під час світової прем’єри картини у Венеції, автори стрічки розгорнули на фестивалі антивоєнні плакати.

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На 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі пройшла прем’єра фільму Антоніо Лукіча

Кінокартину Антоніо Лукіча, яку вчора, 7 вересня, представили у конкурсній програмі "Горизонти", має з’явитися в українському прокаті весною 2023 року.

Нагадувати про війну в Україні та її захисників – обов’язок кожного українця сьогодні. Дякуємо команді фільму "Люксембург, Люксембург" за те, що не втратили такої можливості й вітаємо Аллу Самойленко та її колег з прем’єрою. Герої "Азовсталі" – не забуті!,

– йдеться в телеграмі Асоціації родин захисників "Азовсталі".



Мати Іллі Самойленка на 79-му Венеційському кінофестивалі / Фото з телеграму

Українська делегація, яка відвідала кінофестиваль, зокрема, команда творців стрічки, а також актори, які зіграли головні ролі – Раміл та Аміл Насірови з репгурту "Курган і Agregat", вийшли на фотокол з антивоєнними плакатами й в футболках з гербом.

Уявіть собі фільми без батьків. Від початку російського вторгнення тисячі українських дітей залишилися без батьків. Вони також тримали в руках світлини з дітьми, які втратили у цій війні батьків,

– надпис на плакатах.



Команда фільму "Люксембург, Люксембург"на 79-му Венеційському кінофестивалі / Фото з фейсбуку Держкіно

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"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

За сюжетом, два брати дізнаються про місцеперебування давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

Як на Венеційському кінофестивалі привернули увагу до України

На 79-му Венеціанському кінофестивалі також відбувся фотокол з командою документальної картини "Свобода в огні" американського режисера Євгена Афінєєвського, яку представили у позаконкурсній програмі. Одна з учасниць команди – дружина бійця "Азов" Ганна Зайцева. Вона з’явилася на фотоколі у чорній футболці зі легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Журналістка Наталія Нагорна одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках.

​Ганна Зайцева, Наталія Нагорна з режисером фільму "Свобода в огні" у Венеції / Фото з фейсбуку Держкіно