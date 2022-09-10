Венеційський кінофестиваль 2022: найдивовижніші образи зірок на червоній доріжці
В Італії завершився 79-й Венеційський кінофестиваль. Цього року зірки обрали як завжди яскраві та дивовижні образи. Які найбільше привернули увагу на червоній доріжці – розповідаємо далі.
До сьогодні, 10 вересня, на острові Лідо щодня відбувалися покази, де головні актори фільмів, моделі та світські знаменитості демонстрували свої найкращі наряди від знаменитих Будинків моди.
До речі Переможці Венеційського кінофестивалю 2022 — хто отримав "Золотого лева"
Венеційський кінофестиваль заснований в 1932 році й вважається одним з найбільш важливих кінематографічних подій нарівні з фестивалями в Каннах і Берліні. До цієї події знаменитості готують особливо ретельно, продумуючи свої світські виходи до дрібниць. Якими образами вражала червона доріжка – дивіться далі.
Червона доріжка Венеційського кінофестивалю 2022: чарівні образи зірок
Софія Резінг у вбранні від Джорджа Хобейка
Тесса Томпсон у вбрані від Interior
Аліна Байкова в сукні від Rami Kadi Maison de Couture
Ванесса Кірбі в образі від Valentino
Ванесса Кірбі приміряла ефектний лук у Венеції / Фото з інстаграму зірки
Рейчел Броснаген у сукні від з колекції Versace
Рейчел Броснаген на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з інстаграму зірки
Тільда Свінтон у сукні бренду Haider Ackermann
Тільда Свінтон на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з інстаграму
Джуліанна Мур в ефектному аутфіті від Celine
Джуліанна Мур приміряла ефектний лук у Венеції / Фото з інстаграму