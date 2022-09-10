Венеційський кінофестиваль 2022: найдивовижніші образи зірок на червоній доріжці

10 вересня 2022 , 17:31
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В Італії завершився 79-й Венеційський кінофестиваль. Цього року зірки обрали як завжди яскраві та дивовижні образи. Які найбільше привернули увагу на червоній доріжці – розповідаємо далі.

До сьогодні, 10 вересня, на острові Лідо щодня відбувалися покази, де головні актори фільмів, моделі та світські знаменитості демонстрували свої найкращі наряди від знаменитих Будинків моди. 

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Венеційський кінофестиваль заснований в 1932 році й вважається одним з найбільш важливих кінематографічних подій нарівні з фестивалями в Каннах і Берліні. До цієї події знаменитості готують особливо ретельно, продумуючи свої світські виходи до дрібниць. Якими образами вражала червона доріжка – дивіться далі.

Червона доріжка Венеційського кінофестивалю 2022: чарівні образи зірок

Софія Резінг у вбранні від Джорджа Хобейка

 

Тесса Томпсон у вбрані від Interior

Тесса Томпсон на Венеційському кінофестивалі 2022 / Фото з інстаграму зірки 

Аліна Байкова в сукні від Rami Kadi Maison de Couture

Аліна Байкова в ефектному образі у Венеції / Фото з інстаграму зірки

Ванесса Кірбі в образі від Valentino


Ванесса Кірбі приміряла ефектний лук у Венеції / Фото з інстаграму зірки

Рейчел Броснаген у сукні від з колекції Versace


Рейчел Броснаген на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з інстаграму зірки

Тільда Свінтон у сукні бренду Haider Ackermann


​Тільда Свінтон на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з інстаграму

Джуліанна Мур в ефектному аутфіті від Celine


Джуліанна Мур приміряла ефектний лук у Венеції / Фото з інстаграму

Автор: Наталія Гулій