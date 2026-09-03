Які українські фільми покажуть на Венеціанському кінофестивалі 2026

Українське кіно цього року не потрапило до основного конкурсу Венеції, але на Лідо все ж буде що показати. Серед учасників – режисерський дебют, історія родини під час війни та імерсивний проєкт.

Як повідомляє 24 Канал, Венеційський кінофестиваль цього року не залишив Україну без представництва. Щоправда, за головного "Золотого лева" українські режисери безпосередньо не змагаються. Зате українські історії з’являться в кількох паралельних програмах.

Українські фільми на Венеційському кінофестивалі



Imperium / Фото Essential Filmproduktion, Kino Produzioni, Société Parisienne de Production, Studio Uljana Kim – відео надано AAMOD

"Імперіум"

Режисер: Сергій Лозниця

Поза конкурсом у Венеції покажуть новий фільм Сергія Лозниці "Імперіум".

Лозниця народився в Білорусі, виріс у Києві й багато років працює в європейському кіно. Його фільми регулярно з’являлися на найбільших світових фестивалях.

Водночас в Україні ставлення до режисера залишається суперечливим після його публічних заяв щодо війни та виключення з Української кіноакадемії у 2022 році.

Тож участь "Імперіуму" у Венеції – це не лише кіноподія, а й привід для чергової дискусії про те, де закінчується особистість митця і починається його відповідальність перед країною.

Українське кіно цього року не отримало головної конкурсної сцени Венеції. Але, як показує програма, українські історії все одно знаходять шлях на Лідо.

"Тиша"

Режисер: Павло Шпегун

Короткометражний фільм Павла Шпегуна потрапив до конкурсної програми Orizzonti Short Films.

Для режисера це дебют, а для глядача – історія про життя під обстрілами. Герої бояться, але продовжують жити: ходять у бари, закохуються, жартують і думають про майбутнє.

Головні ролі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. Фільм створений українським продакшеном ForeFilms.

І, мабуть, головна особливість цієї історії в тому, що для багатьох українців її сюжет не потребує жодних пояснень.

"Камуфляж"

Режисер: Микита Гібаленко

У програмі Auttori покажуть "Камуфляж" режисера Микити Гібаленка.

Гібаленко народився в Мелітополі, виріс у Києві, а останні 13 років живе та працює в Мюнхені. Формально фільм представлятиме Німеччину, однак його автор – українець, а сама історія безпосередньо пов’язана з війною в Україні.

У центрі сюжету – родина, життя якої змінюється після початку повномасштабного вторгнення. Замість абстрактних геополітичних схем – особисті рішення, конфлікти та нова реальність усередині однієї сім’ї.

"Спомини"

Авторка: Софія Булгакова

Український голос буде чути у Венеції не лише з кіноекрана.

На фестивалі представлять імерсивну інсталяцію «Спомини» Софії Булгакової, створену з великої кількості ізоляційних труб.

Проєкт також присвячений війні в Україні. Імерсивний формат тут особливо доречний: замість просто дивитися на історію з безпечної відстані, глядач буквально опиняється всередині мистецького простору.

Венеціанський фестиваль ще не встиг стартувати, а вже потрапив в кілька скандалів, в тому числі через Україну.



