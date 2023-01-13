"Netflix це сподобалось би": яку співачку Дженна Ортега хоче бачити в 2 сезоні "Венздей"

Серіал "Венздей" став дуже популярним у багатьох країнах світу. Поки Netflix готує 2 сезон, Дженна Ортега, яка зіграла роль головної героїні, назвала ім'я співачки, з якою хотіла б знятися у стрічці.

На початку січня Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який покажуть у 2023 році. А Дженна Ортега, яка стала улюбленицею мільйонів глядачів, розповіла, кого хотіла б бачити у наступних серіях.

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Дженна Ортега придумала роль для Леді Гаги

Акторка придумала роль для співачки Леді Гаги. Дженна бачить артистку в ролі королеви монстрів. На думку актриси, Гага чудово вписалась б в компанію підлітків-екстрасенів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".

Я впевнена, що Netflix це сподобалось би. Якби Леді Гага мала бути частиною, ми мали б бути двома монстрами, які розуміють одне одного,

– сказала виконавиця ролі Венздей Адамс.

Ортега вважає, що для Леді Гаги була б ідеальною роль лиходійки на кшталт Лорел Гейтс. Саме з нею Венздей ворогувала в першому сезоні популярної стрічки.

Наразі зарано говорити про те, що і кого покажуть у 2 сезоні "Венздей", адже наразі продюсери шукають атмосферні локації для зйомки та радяться зі сценаристами.

Про що був 1 сезон серіалу "Венздей"

Леді Гага під свій трек Bloody Mary станцювала танець Венздей , який вже встиг підкорити серця мільйонів користувачів. Завдяки фанатам серіалу через 11 років після виходу пісня вибилася в лідери на стрімінгових платформах.

Донька Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується в школі, де помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Венздей не може потоваришувати з однолітками. Водночас вона намагається впоратися зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн