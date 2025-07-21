Продовження культового жахастика: коли відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей"
- Прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей" на Netflix буде поділена на дві частини: перша вийде 6 серпня, а друга – 3 вересня 2025 року.
- Кожна частина міститиме по 4 епізоди, а трейлер вже заінтригував прихильників.
Літо 2025 року виявилось насиченим довгоочікуваними прем'єрами. Зокрема, справжні кіномани уже не терплять, аби побачити новий сезон серіалу "Венздей".
Раніше творці показали офіційний трейлер стрічки, який неабияк заінтригував прихильників. А тепер стали відомі дати довгоочікуваної прем'єри "Венздей".
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Коли відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей"?
Прем'єра серіалу "Венздей" на Netflix буде поділена на дві частини. Перша вийде 6 серпня, а друга – 3 вересня 2025 року. Відомо, що у кожній частині буде по 4 епізоди.
"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону
Українські кіномани уже в очікуванні прем'єри 2 сезону. Ось, що вони пишуть у мережі:
- "Все цікавіше. Надіюсь лише, що саме цікаве не покажуть у трейлерах, а на весь серіал нічого не лишиться."
- "Я вже попкорн приготував!"
- "Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіши Аддамс прямо чудо із чуд. Не даремно Гомес Аддамс знайшов її, і вони закохалися по самі вуха. Дуже вдало творці підібрали образ у серіалі."
- "Netflix і MGM Television, сподіваємося, що це буде не останній сезон нашої рідної протеже з хвостиками, бо вона для нас стала більше, ніж просто улюбленицею"
Саме час і вам приготувати попкорн! Приготуйтесь поринути в продовження цієї культової історії на Netflix.